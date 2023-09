Über 360 Bahnkilometer wurden in NÖ seit 1995 stillgelegt

Österreich war eines von nur drei Ländern in der EU, die in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr in den Ausbau des Eisenbahnverkehrs investiert haben als in die Straßen-Infrastruktur. Das geht aus einer deutschen Studie hervor, die im Auftrag von Greenpeace durchgeführt wurde. Dennoch findet die Umweltorganisation vor allem kritische Worte für Österreich und fordert die Reaktivierung von Strecken und Bahnhöfen, die seit 1995 geschlossen wurden, weil sie unrentabel waren.

Während in den Jahren 1995 bis 2018 europaweit das Straßennetz um über 30.000 Kilometer gewachsen sei, sei das Schienennetz im gleichen Zeitraum um mehr als 15.000 Kilometer geschrumpft, hat Greenpeace berechnen lassen. Im Auftrag von Greenpeace untersuchten das Wuppertal Institut und der T3 Transportation Think Tank, wie sich die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs in der EU-27, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz in den letzten drei Jahrzehnten verändert hat. Der Report zeigt, dass die untersuchten Länder seit 1995 um fast zwei Drittel mehr in den Ausbau und die Sanierung von Straßen investiert haben (1,5 Billionen Euro) als in den Ausbau des Bahnverkehrs (931 Milliarden Euro).

Niederösterreich ist Schlusslicht bei stillgelegten Regionalbahnstrecken

In den Jahren 2018 bis 2021 habe sich diese Schere etwas geschlossen: Die 30 europäischen Länder hätten in den Ausbau des Straßenverkehrs um ein Drittel mehr investiert als in den Bahn-Ausbau. Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Vereinigte Königreich haben demnach in diesen vier Jahren sogar mehr in den Bahnverkehr investiert als in den Straßenverkehr.

Nicht gut genug, findet Greenpeace: In Österreich seien nämlich in den fast drei Jahrzehnten 655 Bahnkilometer und 230 Bahnhöfe stillgelegt worden. In Niederösterreich wurden seit dem Jahr 1995 folgende Bahnstrecken stillgelegt bzw. zum Teil auch komplett zurückgebaut - in Klammer: Jahr der Schließung , Länge der Strecke und geschlossene Haltstellen:

Obersdorf - Groß Schweinbarth / Bad Pirawarth (2019, 35 Kilometer,12 Haltestellen)

Donauuferbahn: Emmersdorf-Sankt Nikola Donauuferbahn (2009, 26 km, 8 Haltestellen)

Leobersdorferbahn: Weissenbach-Hainfeld (2004, 24 km, 5 Haltestellen)

Freiland-Türnitz (2001, 9 km, 4 Haltestellen)

Freiland-Sankt Ägyd (2010, 17 km, 8 Haltestellen)

Erlauftalbahn: Scheibbs-Kienberg (2010, 11 km, 5 Haltestellen)

Retz-Drosendorf (2001, 40 km, 11 Haltestellen)

Zwettl-Schwarzenau (2010, 21 km, 7 Haltestellen)

Drösing-Zistersdorf (2011, 11,4 km, 3 Haltestellen)

Thayatalbahn: Schwarzenau-Waidhofen/Thaya (2010, 12 km, 4 Haltestellen)

Ybbstalbahn (2010, 50 km, 25 Haltestellen)

Waldviertelbahn: Gmünd-Groß Gerungs (1996, 43 km, 17 Haltestellen)

Wittmannsdorf-Wöllersdorf (1997, 9,1 km, 2 Haltestellen)

Krems-Emmersdorf (2010, 34 km, 12 Haltestellen)

Krumpe Mank-Obergrafendorf (2010, 18 km, 7 Haltestellen)

„Nun sind die Landesregierungen gefordert: Vor allem im Schlusslicht Niederösterreich müssen stillgelegte Regionalbahnstrecken wieder reaktiviert werden“, meint Marc Dengler von Greenpeace Österreich. Dabei kommt es nach Ansicht der Umweltorganisation nicht darauf an, ob die Strecken rentabel sind.

Landbauer: „Nicht Schienenkilometer, sondern Mobilitätsbedürfnisse zählen“

Der für Verkehr zuständige NÖ-Landesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), reagiert auf die Ergebnisse der Studie und die „Schlusslicht“-Vorwürfe gegenüber Niederösterreich in einer Aussendung. „Nicht wer die meisten Schienenkilometer in der Landschaft verlegt, kommt seiner Verantwortung gegenüber den Menschen im Land nach, sondern wer die Mobilitätsbedürfnisse der Bürger ernst nimmt und sich um ein bestmögliches Angebot kümmert. Wir heben mit unserer Mobilitäts-Offensive den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich auf eine neue Ebene. Das heißt: Mehr Züge, schnellere Verbindungen, moderne Bahnhöfe und bessere Angebote, damit unsere Landsleute sicher, bequem, kostengünstig und vor allem rasch von A nach B kommen“, so Landbauer.

Mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) als „zentraler Partner“ des Land NÖ werde das Regionalbussystem bis hin zur Planung des Schienenverkehrs im Sinne eines „Gesamtangebot für die Bürger“ weiterentwickelt. Das Schlagwort heißt dabei: „Bedarfsgesteuerter Verkehr“. Beispiel dafür ist etwa das im Juli gestartete „VOR Flex Mostviertel West“ als Pilotprojekt, bei dem der Linienverkehr (Busse und Bahnen) mit Anrufsammeltaxis verknüpft werden. Die Sammeltaxis fahren nur, wenn sie gebraucht und bestellt werden. „Allein in den Sommermonaten Juli und August sind rund 2.800 Personen mit VOR Flex Anrufsammeltaxis gefahren. Das sind Menschen, die vorher oft gar keinen öffentlichen Verkehr zur Verfügunng hatten, und die erst jetzt einen verlässlichen Zugang zum Öffentlichen Verkehr haben”, so Landbauer.

ÖBB: „Nicht alle Strecken können erhalten und modernisiert werden“

Die ÖBB wollen diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen: In den Jahren 2023 bis 2028 werde die ÖBB-Infrastruktur AG rund 1,8 Mrd. Euro in die Modernisierung und Attraktivierung der Regionalbahnen investieren, heißt es in einer Stellungnahme. Man sei gesetzlich verpflichtet, mit den zur Verfügung gestellten Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Daher könnten nicht alle Strecken erhalten und modernisiert werden. Wenn keine entsprechende Nachfrage zu erwarten sei, dürften die ÖBB entsprechend den vom Verkehrsministerium vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitskriterien nicht investieren.

Die Wiedereröffnung eingestellter regionaler Zugverbindungen würde enorme Kosten verursachen und geringen Nutzen bringen, argumentieren die ÖBB. Neue regionale Verbindungen werde es dort geben, wo es verkehrspolitisch und im Interesse der Steuerzahler sinnvoll sei, etwa auf der neuen Koralmbahn oder wie heute schon auf der neuen Weststrecke aus dem Tullnerfeld.

Geplante ÖBB und Land NÖ Investitionen in heimische Regionalbahnen

In Niederösterreich werden neben der Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn unter anderem in die Traisentalbahn, Erlauftalbahn, Puchberger Bahn, Kamptalbahn und Nordwestbahn investiert. Hauptfokus liege auf der Attraktivierung, Modernisierung von Bahnhöfen und in die Errichtung von Park&Ride-Anlagen, um den Umstieg auf die umweltfreundliche Bahn zu fördern und zu erleichtern, heißt es von den ÖBB.

Diese Investitionen sind Teil des Niederösterreich-Pakets. Dafür wurde am 7. November 2017 die „Grundsatzvereinbarung über ÖBB-Infrastrukturmaßnahmen in Niederösterreich“ von bmvit, Land NÖ, ÖBB-Holding AG und ÖBB-Infrastruktur AG in St. Pölten unterfertigt. Diese Grundsatzvereinbarung beinhaltet Investitionen von 525 Millionen Euro in die Bahninfrastruktur in Niederösterreich. 425 Millionen sollen dabei über Mittelzuweisung des bmvit von den ÖBB kommen und 100 Millionen vom Land Niederösterreich, so ein Sprecher.

Weiters wurde vorbehaltlich der Finanzierung durch folgende Rahmenpläne die Elektrifizierung der Traisentalbahn, Erlauftalbahn, Kremser Bahn und der Bahnstrecke Gänserndorf – Marchegg festgehalten sowie Rahmenbedingungen zur weiteren Entwicklung einiger Bahnstrecken zwischen dem Land NÖ und der ÖBB-Infrastruktur AG getroffen.

Ende 2020 wurde eine zusätzliche Vereinbarung über Infrastrukturmaßnahmen im nördlichen Niederösterreich zwischen dem BMK und dem Land NÖ abgeschlossen. Darin wird etwa die Direktanbindung der Horn an die Franz-Josefsbahn mit selektiv zweigleisigem Ausbau, der zweigleisige Ausbau der Strecke Tulln-Tullnerfeld, die Attraktivierung und selektiv zweigleisiger Ausbau der Laaer Ostbahn, der Nordwestbahn (inkl. Bahnsteigverlängerungem), der Attraktivierung der Kamptalbahn mit Angebotskonzepte für den Nahverkehr und der Elektrifizierung und Streckenadpatierung der Kremser Bahn fixiert.