52 Prozent der Niederösterreicher achten sehr genau auf die Mülltrennung, allerdings sind sich nur 41 Prozent wirklich sicher, welcher Abfall in welche Tonne gehört. Und genau ob dieser Studienergebnisse schlagen Experten Alarm.

„Einfaches Wegwerfen können wir uns nicht mehr leisten – weder aus ökologischer noch ökonomischer Sicht“, warnt Hans Roth, Präsident des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Nur aus sortenrein gesammeltem Abfall können wertvolle neue Rohstoffe entstehen.

Obwohl 91 Prozent Recycling als „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“ bezeichnen, landen zu viele Abfälle in der Restmüll-Tonne – auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Problem. „Je mehr getrennter Müll von den Gemeinden gesammelt wird, desto mehr Geld sparen sich die Bürger“, so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Rund 600.000 Tonnen Papier, Glas, Kunststoff und Metall werden bundesweit jährlich im Restmüll entsorgt – zu viel.

Riedl führt aus: „Wir sitzen auf einer Goldgrube, wir müssen nur konsequent schürfen. Müll sollte nicht nur wegen der Umwelt getrennt werden, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.“ Dass die Müllgebühren im Schnitt nur 180 Euro pro Jahr und Haushalt betragen, sei nicht zuletzt das Ergebnis einer ertragreichen Mülltrennung.

Den Weg zu Alt- oder Problemstoffsammelstellen finden die Niederösterreicher allerdings nicht so oft: Durchschnittlich fünf Mal pro Jahr werden bestimmte Abfälle an speziellen Sammelstellen entsorgt. Zum Vergleich: Im Burgenland geschieht dies pro Befragtem zwölf Mal jährlich, in Wien hingegen nur drei Mal.

„Bürger sind auch selbst in der Verantwortung“

Die Bürger müssten erkennen, dass sie selbst für die Lösung müllrelevanter Probleme verantwortlich sind. Immerhin: 65 Prozent sind sich dessen bereits bewusst.

Bemerkenswert – in negativer Hinsicht – sei der Unterschied zwischen jungen und alten Bürgern. Roth nimmt hier die Politik in die Pflicht: „Die junge Bevölkerung muss noch besser informiert und dahingehend sensibilisiert werden, wie wichtig der richtige Umgang mit Abfall für alle ist.“

Dass hier Nachholbedarf besteht, zeigt auch das Umfrageergebnis, dass nur 27 Prozent wissen, was es mit der ökologischen Kreislaufwirtschaft auf sich hat und welche Rolle der Haushaltsmüll dabei spielt.

Zur Erklärung: Während das Kreislaufwirtschaftspaket der EU vor kurzem beschlossen wurde, basiert die österreichische Umweltpolitik schon länger auf diesem System. Das Grundprinzip dabei: Abfälle sind ein wichtiger Rohstofflieferant und – so Christian Holzer vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus – „in Zeiten von Ressourcenknappheit äußerst wertvoll“.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ist die freiwillige Interessenvertretung privater Entsorgungsunternehmen in Österreich.

Er vertritt derzeit über 220 Mitgliedsunternehmen. Rund zwei Drittel des gesamten in Österreich anfallenden Mülls werden von diesen entsorgt.

Die Studie wurde von Marketagent im Auftrag des VOEB unter 1.500 Österreichern im Alter von 14 bis 69 Jahren durchgeführt.