Forderungen für Anerkennung von Ehrenamt und Familie .

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) trifft sich am Samstag zum zweiten Bundestag in Grafenegg (Bezirk Krems-Land), an dem man Antworten auf die Veränderung der Arbeitswelt geben möchte. Im Zuge dessen hat man in Niederösterreich Forderungen erarbeitet, die die Anerkennung von Ehrenamt und Familie auch auf monetäre Weise widerspiegeln. Unter anderem soll der Familienbonus Plus erhöht werden.