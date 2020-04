Derzeit können sich Kunden bei viele Wirtinnen und Wirte in Niederösterreich das Essen abholen oder liefern lassen. Oft fehlt aber die passende Plattform um den Bestellvorgang übersichtlich zu gestalten und um die geänderten Abläufe in den Betrieben zu vereinfachen. Online-Werkzeuge wie bestellung.co.at können helfen.

Tom Bläumauer, Initiator von bestellung.co.at und Betreiber einer Eventmanagmentagentur im Bezirk Tulln erklärt: „Die Handhabung des Tools ist sowohl für den Betrieb als auch für den Kunden sehr einfach. Die Speisekarte wird von uns online gestellt und ist so für den Kunden gut sichtbar. Der Link kann in sozialen Medien, im eigenen Newsletter oder auf der Website eingebunden werden. Der Kunde wählt die gewünschten Speisen auf bestellung.co.at aus und gibt die gewünschte Abhol- oder Lieferzeit ein. Der Betrieb erhält die Bestellung dann via Mail. Bezahlt wird vor Ort, deshalb entfallen hier etwaige Spesen. Wir bieten dieses Service für € 75,- bei einer Laufzeit von einem Jahr an.“

Lob für die Ausführung

Betriebe wie Mörwald in Feuersbrunn (www.moerwald.at), der Schlosswirt in Waidhofen/Ybbs – (www.schlosswirt-rothschild.at), das Gasthaus „Die kleine Post“ in Sieghartskirchen (www.kleinepost.at), sowie der Schlosskeller in Bockfließ (www.schlosskeller.at) und die Knödelmanufaktur in Wien/NÖ (www.willstdumitmirknoedeln.at/knoedel-noe/) nutzen das Tool bereits.

Elisabeth Hauk, Besitzerin des Gasthauses „Die kleine Post“ benutzt die Plattform seit vergangener Woche und bezeichnet es als „ganz tolle Geschichte“. Nach wie vor würden Kunden für Bestellungen bei ihr anrufen, sie habe aber auch schon einige Bestellungen über das Online-Tool erhalten. „Gerade bei uns am Land ist das noch nicht so ausgeprägt, es funktioniert aber perfekt und war in kürzester Zeit eingerichtet“, erzählt die Wirtin. „Das wird für die nächsten Wochen und Monate sicherlich die Zukunft sein. Meistens holen die Leute ihre Bestellungen dann ab, zustellen können wir wegen den begrenzten Personalkapazitäten leider kaum.“

NLK Burchhart Landesrat Jochen Danninger und Initiator Tom Bläumauer präsentieren die neue Online-Plattform für Wirte.

Auch Tourismuslandesrat Jochen Danninger lobt die Initiative: „‘Not macht erfinderisch‘, heißt es und in der aktuellen Lage merkt man, dass dies zutrifft. Neue Start-ups und Projekte bedienen spezifische, neue Bedürfnisse, die sich aus der aktuell für viele Betriebe schwierigen Lage ergeben. Ich bin stolz auf die kreativen neuen Businessideen der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer und unterstütze diese gern bei ihrer Entwicklung und ihrem Erfolgsweg.“