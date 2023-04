Sonnentor: Seit 35 Jahren in der Region verankert

Werbung

Wenn man einen Betrieb mit einer Region voll identifizieren kann, dann ist das wohl der Kräuterspezialist Sonnentor. Das Unternehmen besteht mittlerweile seit 35 Jahren, verkauft seine Produkte in über 50 Ländern und erfreut sich somit an großem Erfolg.

Doch auch dieser Betrieb startete einmal von klein auf. Mit einst drei Familien - Familie Zach aus Gebharts, Familie Bauer aus Seyfrieds und Familie Kainz aus Drösiedl - hat Gründer Johannes Gutmann begonnen, Kräutertees herzustellen. Auf insgesamt 1,5 Hektar wurden von den genannten Familien Kräuter angebaut. Diese Anbaufläche beträgt mittlerweile pro Betrieb 30 Hektar und Sonnentor wird noch immer, nach 35 Jahren, von jenen drei Familien beliefert. Zudem arbeitet das in Sprögnitz (Gemeinde Großgöttfritz) ansässige Unternehmen mit rund 1.000 Bauern und Zulieferen zusammen.

Johannes Gutmann hat die Firma Sonnentor vor 35 Jahren gegründet. Foto: SONNENTOR

600.000 Tee-Adventkalender pro Jahr

Das Sortiment von Sonnentor wuchs von anfangs 25 Produkten auf 900 und umfasst mittlerweile neben Kräutertees und Gewürzen auch Kaffee, Sirupe, Honig und Kekse. Kräutertees machen mit 40 Prozent nach wie vor einen großen Teil der Sonnentor-Gesamtproduktion aus, bei Gewürzen beträgt der Anteil 42 Prozent. Verkauft werden die Produkte in Bio-Fachläden, Apotheken und Reformhäusern, in 36 Sonnentor-Geschäften und in einem eigenen Online-Shop. Die Exportquote des Unternehmens beträgt 68 Prozent.

Der absolute Bestseller von Sonnentor ist der „Tee-Adventkalender“, von welchem aktuell 600.000 Stück pro Jahr verkauft werden . Und Sonnentor ist nur dort „drinnen“, wo auch Sonnentor drauf steht – die Firma produziert keine Privatlabels. „Sonnentor holt Wertschöpfung in die Region, mit Wertschätzung. Das ist unsere Unabhängigkeit“, stellt der Firmengründer in den Vordergrund.

Nicht aus Österreich kommen Kaffee und Tee. Der Kaffee kommt aus Peru und Nicaragua und wird in Vorarlberg geröstet. Schwarztees werden unter anderem von Bio-Bauern in Indien bezogen. „Wir kontrollieren dort den biologischen Anbau genau so wie bei uns“, erklärt Gutmann.

Umsatz beträgt rund 55 Millionen Euro

Sonnentor widmet sich mittlerweile nicht nur dem Verkauf der Kräuter- und Gewürzprodukte, sondern hat sich in zweiter Linie auch auf den Tourismus spezialisiert. Das Restaurant „Leibspeis“, die Land-Lofts in Sprögnitz und auch die Stadt-Lofts in Zwettl laden zum Kommen und Bleiben in der Region ein. Außerdem können Interessierte bei Betriebsführungen den Betrieb und die Arbeitweise besser kennelernen. Mit den unterschiedlichen Geschäftssparten konnte im Geschäftsjahr 2022/2023 ein Umsatz von rund 55 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Unterstützt wird die Familie Gutmann derzeit von 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich, davon sind 320 am Standort Sprögnitz. Weltweit sind es mehr als 500 Angestellte, sowie 180 in Tschechien. 80 Prozent der Mitarbeitenden werden über dem Kollektivvertrag bezahlt.