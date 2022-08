Keine Gefahr für das Waldviertler Bier

Werbung

Immer wieder „zwickt“ es seit Beginn des Ukraine-Krieges an der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Nicht davon betroffen ist die Braugerste, die Basis für die Biere der Waldviertler Brauereien Zwettl und Schrems. Und das hat einen guten Grund: Beide Brauereien haben seit vielen Jahren Verträge mit Waldviertler Bauern, die die Gerste für sie anbauen.

So verarbeitet Zwettler Bier pro Jahr rund 2.500 Tonnen regionale Braugerste. Grundlage dafür sind langjährige Vereinbarungen mit gesicherter Ernteabnahme und der Zahlung eines freiwilligen „Waldviertel Bonus“ an die Bauern.

Heinz Wasner von der Brauerei Zwettl ist mit der Waldviertler Braugerste hoch zufrieden. Foto: Zwettler

Die Brauerei Schrems bezieht ihre Braugerste bereits seit 1995 von lokalen Bauern und schuf damit ein viel beachtetes Modell eines regionalen Wirtschaftskreislaufes. Und weil sich die Bauern einst verpflichteten, einen Mittelweg zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft einzuhalten, zahlte die Brauerei Schrems von Anfang an den Bauern Preise über dem Marktpreis. Zehn Jahre später sollte auch noch eine Bio-Schiene folgen.

„Regionale Rohstoffe sind wichtiger denn je, trotzdem müssen wir uns auch auf die klimatischen Veränderungen einstellen und gemeinsam mit unseren Partnern neue Braugerstensorten in Betracht ziehen“, meint Karl Schwarz, Besitzer der Brauerei Zwettl. Und Karl Trojan von der Brauerei Schrems ergänzt: „Wo Waldviertel drauf steht, sollte auch das Waldviertel drinnen sein.“

Die diesjährige Ernte ist bereits eingebracht. Sie fiel laut Trojan leicht unterdurchschnittlich aus. Aber der Brauer ist sowohl mit dem Volumen als auch mit der Qualität zufrieden.

Zwettler Bier setzt, nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Witterungsbedingungen, auf einen Mix aus Sommer- und Wintergerste. Und baut in Kooperation mit Bauern noch den benötigten Hopfen an. Selbstverständlich kommt das Brauwasser sowohl in Zwettl als auch in Schrems aus eigenen Quellen. Bier ist damit ein regionales und auch klimaschonendes Produkt.