Kälte verzögert die Spargelernte

Erst in den Kinderschuhen steckt die diesjährige Spargelsaison in Österreich. Durch die derzeit vorherrschende Kälte ist das Wachstum noch eher gering und man findet derzeit kaum heimischen Spargel am Markt. „An heißen Tagen wächst ein Spargel bis zu zehn Zentimeter, an kalten nur wenige Millimeter“, erklärt Werner Magoschitz, Obmann der Genussregion Marchfelder Spargel.

Werner Magoschitz hoff auf warme Tage, damit der Spargel besser wachsen kann. Foto: Magoschitz, Werner Krug

Derzeit sieht es danach aus, dass der Grünspargel wieder abgefroren ist, weißer Spargel kann von den österreichischen Spargelbauern im Moment zumindest in einem geringen Ausmaß geliefert werden. Magoschitz betont außerdem, dass Regionalität für die Spargelbauern ein wichtiges Thema ist.

„Wir produzieren auf Wunsch der Gesellschaft mit hohen Umwelt- und Sozialstandards, das verursacht höhere Produktionskosten“, erklärt Magoschitz und fügt hinzu, dass man, wenn einem die hohen Standards in der Lebensmittelproduktion wichtig sind, auch die höheren Kosten der heimischen Produkte mittragen muss. „Bei Importprodukten sind nicht dieselben Standards wie bei unseren regionalen Lebensmitteln gegeben!“

Österreichische Spargelbauer sind Vorreiter

Ein besonderes Projekt, das seit 2021 die Qualität des österreichischen Spargels weiter hervorhebt, betrifft Bienen und andere Befruchter. Mit verschiedenen Blühzeilen wird dafür gesorgt, dass die Tiere immer wieder Blütenstaub bekommen. Das sei stickstoffsparend und man benötige so auch wenig Dünger. Mit diesem Projekt hätten die österreichischen Spargelbauern eine Vorreiterrolle eingenommen.

Bezüglich der Erntehelfer ist der Obmann der Genussregion für heuer optimistisch. „Frauen aus der Ukraine sind bereits wieder gekommen und es sieht ganz danach aus, dass es keinerlei Engpässe geben wird“, so Magoschitz.