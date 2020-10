Die COVID19-Fallzahlen senken, die Infektionsketten brechen und vor allem die Sperrstunden-Verlegung von 1 Uhr auf 22 Uhr in NÖ vermeiden: Das soll die neue Gäste- Registrierungspflicht in NÖ schaffen.

Was in der Bundeshauptstadt seit 29. September flächendeckend gilt, wird ab Montag, 5. Oktober in NÖ-Regionen, die von der Corona-Kommission mit der Ampelfarbe Orange bewertet wurden, für NÖ-Wirte und Gäste zur Pflicht. Bei Nicht-Einhaltung drohen Geldstrafen.

In welchen Regionen gilt ab Montag, 5. Oktober, in NÖ die Registrierungspflicht?

In allen NÖ-Regionen, die am Donnerstag von der Corona-Kommission mit Orange bewertet wurden. Das heißt für Gastronomen und deren Gäste in den Bezirken Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Waidhofen a. d. Thaya und Zwettl sowie in den Statutarstädten St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt.

Was passiert, wenn ich mich als Gast weigere, ein Gästeblatt auszufüllen?

In dem Fall muss der Gastronom aus Sorgfaltspflicht die Bedienung verweigern. Eine Bedienung am Tisch wird nur möglich sein, wenn jeder volljährige Gast/die Gäste am Tisch (maximal 10 Personen) ein Blatt ausgefüllt hat. Minderjährige können bei Erwachsenen bzw. deren Erziehungsberechtigten mit eingetragen werden.

Wie ist konkret das Prozedere beim Gastronomen?

Die Gastronomen bringen mit der Speisekarte die Gästeblätter zum Ausfüllen an den Tisch. Schreibmaterial sollte sich am Tisch befinden und nach Verwendung nach Empfehlung der WKÖ desinfiziert werden. Mit der Aufnahme der Bestellung sammelt der Gastronom die ausgefüllten Gästeblätter ein und muss sie 28 Tage aufbewahren. Danach werden sie vernichtet.

Die erhobenen Daten werden ausschließlich auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten weitergegeben.

Welche Folgen hat es für Gäste und auch Wirte, wenn der Gast falsche Angaben macht?

Wenn beispielsweise Franz Klammer, Donald Duck oder Max Mustermann als Gast-Name angegeben wird, kann der Wirt nicht seiner Auskunftspflicht nachkommen. In diesem Fall sind Strafen für die Wirte möglich. Über die Höhe des Strafrahmens wird aktuell noch verhandelt. Bei Verdacht einer Falschangabe, kann der Gastronom den Gast nur darauf hinweisen, dass keine Bedienung möglich ist und dass der Gastronom den Gast aus dem Lokal verweisen muss. Der Gastronom darf aber keinen Ausweis vom Gast zur Identitätsfeststellung verlangen.

Wie muss ich als betroffener Gastronom die Daten meiner Gäste erfassen?

Eine Erfassung der Gästedaten auf Papier oder auch digital mit einer Software ist möglich. Die WKNÖ - Sparte Gastronomie bietet ein kostenloses Muster-Gästeblatt zum Ausdrucken (siehe unten) an.

Was passiert im Falle eines Datenmissbrauchs durch den Gastronomen oder Dritte?

Speichert der Gastronom die Daten über die 28 Tage hinaus und verwendet er sie beispielsweise zur Zusendung von Werbemittel, verstößt er/sie gegen das Datenschutzrecht. In diesem Fall drohen saftige Geldstrafen in der Höhe von zwei bis vier Prozent des Umsatzes.

Als Gast hat man jederzeit das Recht nach auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch, was die eigenen Daten anbelangen.

Die WKNÖ - Sparte Gastronomie bietet hier ein kostenloses Muster-Gästeblatt zum Ausdrucken an:

Detaillierte Infos zur Kontaktpersonen-Erfassung gibt es auch hier.