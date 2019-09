Thomas-Cook-Pleite: Das können Betroffene tun .

Thomas Cook ist pleite - diese Meldung, die niemand während des Urlaubs oder vor Reiseantritt hören will, hat in den letzten Stunden europaweit etwa 600.000 Reisende, darunter auch viele Österreicher, geschockt. Manche Berichte besagen sogar, dass Urlaubsgäste in Hotelanlagen festgehalten werden.