Unter der Leitung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner findet zwischen 22. und 28. April 2019 eine Reise der Wirtschaftsdelegation des Landes Niederösterreich statt. 33 Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen an dem Trip nach China mit Stationen in Shanghai, Hangzhou und Hongkong teil. Auch Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, der Landesrat für Internationale Beziehungen Martin Eichtinger, der Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, Christian Moser, und der Vizepräsident der Industriellenvereinigung NÖ, Andreas Ludwig sind Teil der Delegation. Sie wollen gemeinsam als Türöffner für die heimische Wirtschaft fungieren.

China liegt als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt an 15. Stelle der wichtigsten NÖ Exportmärkte. „In China hat unsere Exportwirtschaft noch enormes Wachstumspotenzial. Unser großes Ziel ist es, dass die heimischen Warenexporte nach China von derzeit 400 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro bis 2023 wachsen“, erklärt die Landeshauptfrau das Ziel der Wirtschaftsdelegation, die vom Land Niederösterreich über ecoplus, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Industriellenvereinigung Niederösterreich organisiert wird.

„75 Prozent der niederösterreichischen Warenexporte gehen aktuell in die Märkte Europas, doch die großen Wachstumschancen finden unsere Betriebe vor allem in Asien. Daher ist es nur logisch, dass wir unser Engagement in China erhöhen. Es geht aber auch darum, voneinander zu lernen und sich auszutauschen - China ist schon lange keine ‚verlängerte Werkbank‘ mehr. Vielmehr ist China bei Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder auch e-Mobilität zum Innovations-Leader aufgestiegen. Wir sehen in vielen Sektoren Exportchancen, allen voran im Maschinen- und Anlagenbau, bei Mechatronik, Agrar- und Lebensmitteltechnologie sowie Umwelt- und Bautechnologie, um nur einige zu nennen. Dazu stehen zahlreiche wirtschaftliche und politischen Termine auf der Agenda, unter anderem mit Gouverneur Yuan Jaijun unserer Partnerprovinz Zhejiang, mit dem ich ein Memorandum of Understanding unterzeichnen werde“, erläutert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Ziel der Reise.

Derzeit gibt es rund 110 niederösterreichische Unternehmen in China und Hongkong, davon sind 35 in Shanghai und der Partnerprovinz Zhejiang tätig. Das niederösterreichische Unternehmen M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen nützt die Reise beispielswiese um ein Joint Research Center mit der Hangzhou Dianzi University zu eröffnen. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav betont: „Wir wollen uns als Partner auf Augenhöhe in China präsentieren, unter anderem beim Wirtschaftsforum in Hangzhou. Hierzu dienen die bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen als Vorbild, denn sie haben sich hervorragend entwickelt. So geht die Firma Pollmann International im April 2019 mit der dritten Ausbaustufe eines Spritzgusswerks in Kunshan nahe Shanghai in Betrieb. Mit der Ansiedlung der E-Mobil-Forschungseinrichtung des chinesischen Autoriesen Great Wall Motors in Kottingbrunn ist es Niederösterreich gelungen, sich als attraktiven Standort für Direkt-Investitionen aus China zu positionieren. Dadurch sollen in den kommenden Jahren 150 Arbeitsplätze in Kottingbrunn im F&E-Bereich entstehen. In diesem Zusammenhang ist auch ein Treffen mit den Verantwortlichen von GWM bei der Automesse in Shanghai geplant“.

Partneruniversität in Shanghai für Donau-Uni

Wenn man als kleines Bundesland wie Niederösterreich einen derart großen Markt wie China bearbeitet, muss man Schwerpunkte setzen. Seit über zwei Jahrzehnten besteht eine Kooperation zwischen NÖ und der Provinz Zhejiang. Landesrat Martin Eichtinger: „Wir leben eine sehr aktive Partnerschaft mit Zhejiang mit regelmäßigem Austausch. Ziel ist es, noch stärker auf wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene in den Bereichen Automobilindustrie und Digitalisierung zusammenzuarbeiten. Weiters wird die Donauuniversität Krems ein Kooperationsabkommen mit einer Partneruniversität in Shanghai eingehen. Dies wird Niederösterreich in Zukunft noch weiter stärken. Ab nun wird es spezielle Austauschprogramme für Studierende geben, damit junge Menschen aus China und Niederösterreich, über die Wissenschaft hinaus, voneinander lernen können“.

Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser sieht das Beispiel Pollmann als Best Practice-Beispiel dafür, wie niederösterreichische Unternehmen den Zukunftsmarkt China für sich entdecken können: „China bietet enorm viele Möglichkeiten für Unternehmen aller Größen – auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Das werden wir auch beim Wirtschaftsforum in Hangzhou erleben. Vor allem deswegen, weil die Nachfrage nach hochwertigen Produkten auf diesem riesigen Markt immer weiter steigt und Niederösterreichs Unternehmen weltweit für ihre Qualitätsprodukte bekannt sind. Die meisten Chancen bieten sich vor allem in den Bereichen Umweltschutz, Lebensmittel, Qualitäts- und Nischenprodukte. Das wissen wir von den sieben Außenwirtschafts Centern und Außenwirtschafts Büros der Wirtschaftskammer vor Ort in Peking, Hongkong, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Xian und Shenyang mit denen wir eng zusammenarbeiten“.

„China erfährt einen unglaublichen Aufschwung und ist in manchen Bereichen der Wirtschaft heute schon an der Weltspitze. Von diesem Wachstum kann auch die niederösterreichische Industrie massiv profitieren und daher ist diese Reise eine gute Möglichkeit, Chancen und Möglichkeiten in dem riesigen Absatzmarkt zu sondieren und Kontakte auf wirtschaftlicher und politischer Ebene zu knüpfen“, erklärt Andreas Ludwig, Vizepräsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ).

Niederösterreichs Wirtschaft ist vom Export geprägt: Seit 2013 konnte Niederösterreich regelmäßig die 20 Milliarden Euro Marke bei den (Waren-)Exporten knacken – 2017 wurden Waren im Wert von knapp 22 Milliarden Euro exportiert. Niederösterreich ist damit nach Oberösterreich das zweitwichtigste Export-Bundesland Österreichs. Mehr als 40 Prozent des Bruttoregionalprodukts erwirtschaften niederösterreichische Unternehmen mit Warenexporten. Rechnet man die Dienstleistungsexporte hinzu, so erhöht sich die niederösterreichische Exportquote auf über 50 Prozent. Knapp eine Viertel Million Arbeitsplätze sind mit den Exporterfolgen verbunden.