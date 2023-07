Konsumentenschützer geben Tipps am Flughafen

Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß, doch am Flughafen kommt die Ernüchterung: Der Flieger ist verspätet oder fällt komplett aus. Oder die böse Überraschung kommt erst am Urlaubsort, wenn etwa das angepriesene Strandhotel kilometerweit vom Meer entfernt liegt. Die Konsumentenberaterinnen und -berater der AK Niederösterreich wissen, wie man damit am besten umgeht.

Auch heuer - zum 20. Mal - beraten Sie wieder Reisende direkt auf dem Flughafen Wien-Schwechat, um ihnen einen angenehmen Urlaub mit den wichtigsten Tipps im Gepäck zu ermöglichen. „Die Urlaubszeit ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die kostbarste Zeit des Jahres. Angesichts der massiven Teuerung ist Urlaub umso wertvoller geworden. Wir stehen den Reisenden daher auch heuer mit Rat und Tat zur Seite, damit sie bei Problemen bestmöglich informiert sind und zu ihrem Recht kommen – und zwar zum mittlerweile 20. Mal“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bis 13. August direkt vor Ort

„Mit diesem Service möchten wir sicherstellen, dass die Reisenden in dem Wissen in den Urlaub starten, bei Problemen eine zuverlässige Anlaufstelle zu haben“, sagt AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich ist an einem eigenen Infoschalter am Flughafen Wien-Schwechat im Terminal 1 präsent. Freitag von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 12 Uhr stehen die Konsumentenschützer für Tipps und Fragen zur Verfügung. An den Wochenenden wird der Service bereits zu den frühmorgendlichen Abflugzeiten der Chartermaschinen vor Ort angeboten. Beim Infoschalter erhält man etwa die Broschüre „Gute Reise“ mit allen wichtigen Tipps zu Problemen rund um Urlaub und Flug. Tausende Urlauberinnen und Urlauber nutzen diesen Service Jahr für Jahr, heißt es in einer Aussendung.

Weitere Infos erhältst du unter der Hotline 05 7171-23 000 bzw. online hier.