Das in Wopfing (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ansässige Baustoff-Unternehmen Baumit erwirtschaftete 2018 einen Rekord-Umsatz. Erstmals wurde mit 1,2 Milliarden Euro die Milliarden-Schwelle überschritten.

Als Gründe für das 25-prozentige Wachstum im Vergleich zum Jahr 2017 nennt Geschäftsführer Robert Schmid eine gute Konjunkturlage in Europa, Expansionserfolge in Frankreich und Deutschland sowie die erfolgreiche Integration der Wietersdorfer Baustoff-Sparte.

"Liegen jetzt schon deutlich über unserer Planzahl"

Seit vergangenem Jahr sind die Baumit-Standorte in Wopfing, Peggau, Wietersdorf und Klagenfurt in der Baumit GmbH zusammengefasst. 251 Mio. Euro Umsatz machte die GmbH im vergangenen Jahr. „Damit liegen wir schon jetzt deutlich über unserer Planzahl“, so Geschäftsführer Georg Bursik.

Nicht nur der Umsatz, auch die Mitarbeiterzahl stieg – um 100 auf insgesamt rund 3.300. Zudem wurde 2018 doppelt so viel investiert wie im Jahr zuvor. 84 Mio. Euro flossen in die Erschließung neuer Märkte und die Kapazitätserweiterung. Auch der Fahrplan für heuer steht: „Wir werden als Familienunternehmen weiterhin das tun, was wir am besten können: Forschen, entwickeln, beste Qualität produzieren und unsere Vision Realität werden lassen“, so Schmid.