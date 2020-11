„Möbelhäuser sind in Krisenzeiten die Gewinner“, unterstreicht der Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe, Thomas Saliger. Aufgrund des diesjährigen Erfolges will man bis Ende des Jahres in ganz Österreich 300 zusätzliche Arbeitsplätze und 50 weitere Lehrstellen im Bereich der Einrichtungsberatung und -planung schaffen.

Für 2021 werden bereits Um- und Neubauten geplant. Auch Niederösterreich ist davon im positiven Sinn betroffen. So bekommt die Gemeinde Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg im kommenden Jahr eine neue Möbelix-Filiale. Dort werden 40 Arbeitsplätze geschaffen. Besonders die Zeit nach dem Lockdown im Frühling hätte gezeigt, dass die Menschen mehr denn je in ihr eigenes Zuhause investieren.

Die durch den ersten Lockdown im Frühjahr entgangenen Umsätze konnten in den meisten Möbelhäusern in nur wenigen Wochen wieder aufgeholt werden. Und auch in den Monaten danach blieb die Nachfrage ungebrochen hoch. „Mittlerweile ist allen klar, dass wir noch länger viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen werden“, sagt Unternehmenssprecher Saliger.

Mit einem Vorjahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe der zweitgrößte Möbelhändler der Welt. Allein in Niederösterreich sind nicht weniger als neun XXXLutz-Standorte, 13 Möbelix- und drei Mömax-Filialen beheimatet. Dieses Jahr freut man sich bei der XXXLutz Gruppe sowohl über einen voraussichtlichen Umsatzrekord als auch über das 75-jährige Jubiläum.