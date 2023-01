Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: Von Überdrüber auf Normal

Werbung

Es ist nicht alle Tage Kirtag, lautet ein Sprichwort, von dem man bisher annehmen musste, dass es einfach nicht auf die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) zutreffen will. 2022 war mit 165 Millionen Euro Neubau-Volumen das erfolgreichste der Firmengeschichte für OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar – zum vierten Jahr in Folge und wieder mit dem bundesweiten Spitzenwert.

OSG will Zinssteigerung für Betroffene abfangen

2023 ist der Kirtag teuerungsbedingt abgesagt, es gehe nach Rekordjahren wieder „normal“ zu, so Kollar. Derzeit gibt es 130 bis 140 laufende Baustellen, auf denen rund 1.400 Wohnungen und Reihenhäuser entstehen. Das Problem dabei ist bekannt: „Die Baukosten sind nicht nur gestiegen, sie sind explodiert“, Kollar rechnet vor: Mache der Anstieg innerhalb von ein, zwei Jahren ansonsten fünf Prozent aus, waren es 2022 gleich 30 Prozent.

„Es gibt keine Krise, aber es kommt zu Reduzierungen.“ Alfred Kollar OSG-Geschäftsführer

Dazu sind bei den 70.000 Bestandswohnungen manche variabel verzinst, auch hier werden die Kosten daher empfindlich steigen und vor dem ersten Halbjahr 2024 auch nicht mehr deutlich sinken, prognostiziert Kollar. Er hat daher ein Mietunterstützungsprogramm gestartet: Wer aufgrund von Zinssteigerungen deutlich – die OSG rechnet mit bis zu 200 Euro – mehr bezahlen müsste, bekommt aus OSG-Eigenmitteln eine Unterstützung, die auf 20 Jahre rückzahlbar ist. Das Unternehmen hat 2 Millionen Euro für das Programm bereitgestellt und betreut damit rund 3.000 Wohnungen. Kollar hat zudem einen Delogierungsstopp verhängt und hat in Härtefällen bereits die Volkshilfe zur Vermittlung von Sozialwohnungen eingeschaltet.

Reihenhäuser-Boom rettet Bilanz

Einige für das erste Halbjahr geplante Projekte werden sich nicht rentieren, da die Kosten nicht mehr vertretbar sind. Daher werden einige Projekte umgeplant, wie zum Beispiel in Mattersburg, wo statt Wohnungen Reihenhäuser gebaut werden, die als leistbare Alternative zu Einfamilienhäusern gesehen werden. Der Trend zu eingeschossigen Reihenhäusern ist derzeit sehr hoch, mit 55 Reihenhausprojekten und insgesamt 350 Reihenhäusern, dreimal so hoch wie in den vergangenen Jahren. In Kleinstgemeinden werden sogar Bungalows gebaut.

Der Ausfall von Wohnungsprojekten wird zum Teil durch die zusätzlichen Reihenhausprojekte ausgeglichen, obwohl der Ausfall immer noch außergewöhnlich hoch ist. Es wird mit Kosten von 100 Millionen Euro für Neubauprojekte gerechnet, was in Österreich immer noch ein Spitzenwert ist. „Es gibt keine Krise, aber es kommt zu Reduzierungen“, fasst Kollar zusammen.