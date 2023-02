„Rekordjahr“ für die Erneuerbaren

Werbung

Mithilfe des im Vorjahr im Landtag fixierten 5,6 Milliarden Euro schweren Ausbaupakets für Erneuerbare Energien und Netzinfrastruktur soll Niederösterreich klimaneutraler und energieunabhängiger werden.

Quelle: IG Windkraft, PV-Liga, Statistik Austria, Land NÖ Foto: Illustration: petovarge/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Prisching

Die Zahl der installierten Photovoltaik-Anlagen hat sich im Vorjahr um 12.000 auf mehr als 70.000 erhöht. Für 2023 erwartet LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf 15.000 neue Sonnenkraftwerke auf NÖ-Dächern, auch in Form von Parkplatz-PV-Überdachungen. Für die vergibt das Land NÖ bei öffentlichen Parkplätzen neuerdings einen Zuschuss bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak.

Rund 770 NÖ-Windräder mit einer Leistung von 1.861 Megawatt erzeugten im Vorjahr 4.150 Gigawattstunden (GWh) Ökostrom. Heuer sollen 31 neue Windräder gebaut werden. In Summe befinden sich 218 Anlagen „entweder in Bau, in Verfahren oder in Planung“. Auch eine neue Zonierung mit Platz für 250 weitere Windräder wird heuer fixiert. Pernkopf spricht von einem „Rekordjahr“ beim Ausbau von Wind und Co.