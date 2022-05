Heimische Wirtschaft: „Die Zukunft liegt in der Innovation “

Werbung

Eine Woche nach der Rückkehr von der einwöchigen USA-Reise mit der NÖ-Delegation ziehen Vertreter der Wirtschaft ihre Lehren aus den Eindrücken von Austin, Denver & San Francisco.

„Die Zukunft liegt in der Innovation“, bringt es WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser auf den Punkt. Dafür sei es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, damit die Nachwuchs-Unternehmer zu Geld für ihre Start-ups kommen. „Bei uns ist die Skepsis oft sehr groß“, spricht Moser die in Österreich fehlende Kultur des Scheiterns an. In Amerika herrsche viel mehr Zuversicht.

„Dort wird man nicht verurteilt, wenn eine Vision oder ein Projekt scheitert. Im Gegenteil, die Einstellung ist: ‚Steh auf und lauf weiter mit den Erfahrungen!‘“, ergänzt WKNÖ-Vizepräsidentin Nina Stift. Auch die Freude an der Arbeit der Mitarbeiter sei deutlich spürbar. „So ziemlich jeder, der uns den jeweiligen Betrieb gezeigt und nähergebracht hatte, sprühte vor Stolz dort zu arbeiten“, so Stift. Dazu kommt die nötige Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft auf niederschwelligem Niveau. „Diese ist ebenso wichtig wie die Vernetzung der Unternehmer untereinander“, so Moser.

Dass Niederösterreich allgemein auf einem guten Weg ist, war auch eine der Erkenntnisse der Reise. „Wir können sehr selbstbewusst feststellen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen und die vom Land NÖ gesetzten Schritte im Bereich der Digitalisierung, der Mobilität, der Energieeffizienz und der innovativen Energiespeicherung absolut richtig sind.

Die Aktivitäten in den USA sind halt um einiges größer, mit mehr Kapital hinterlegt und oftmals perfekt präsentiert. Von den Themensetzungen sind wir aber auf dem richtigen Weg“, betont Helmut Miernicki, Geschäftsführer der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus.