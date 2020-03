Aktuell würden die 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „übermenschliches“ in einer "sehr außergewöhnlichen Situation" leisten, betont Haraszti heute Vormittag in einer Telefonkonferenz mit Journalistinnen und Journalisten. Der Mitarbeiterstand müsse um 2.000 Personen aufgestockt werden. Bewerbungen sind direkt in den Filialen, über die Jobbörse unter https://rewe-group.jobs/ oder telefonisch unter 02236 600 6283 oder 02236 600 4983 möglich. „Jeder kann innerhalb von ein bis zwei Stunden zu arbeiten beginnen“, erklärt Haraszti. „Wir nehmen Oberstufenlehrer, Studenten, Mitarbeiter aus der Gastronomie, den Dienstleistungsbranchen und dem Non-food-Handel.“

Versorgung ist gesichert

Die Versorgung mit Lebensmitteln sei nach wie vor gesichert, betont er. Man sei ständig in Kontakt mit Industrie und Landwirtschaft. „Zum Glück beziehen wir sehr viel aus Österreich“, so der Rewe International-Vorstand. Die Nachfrage nach Lebensmitteln werde um 20 bis 30 Prozent gegenüber normalen Tagen steigen, vermutet er – bedingt auch durch die Schließung der Gastronomie. „Wir sind gut vorbereitet“, versichert Haraszti. Unterstützung bekommt Rewe aktuell durch 337 Soldaten und Vertragsbedienstete des Österreichischen Bundesheeres, die in der Logistik mithelfen. Außerdem arbeitet Rewe daran, die Onlinedienste auszubauen. So werden normalerweise rund 1.000 Lieferungen pro Tag durchgeführt, aktuell sind es rund 2.500. „Wir arbeiten daran, auf 5.000 Lieferungen aufzustocken“, so Haraszti. Der Idealfall wäre, 24 Stunden sieben Tage die Woche zustellen zu dürfen, sagt er. Hier arbeite man daran, eine Ausnahmeregelung zu bekommen und die Kapazitäten entsprechend zu erhöhen. An den Öffnungszeiten der Filialen werde sich übrigens nach aktuellem Stand nichts ändern – allein, um die Verteilung der Kunden zu garantieren.

Strenge Hygienevorschriften

Hygiene und die Gesundheit der Mitarbeiter sei bei der Arbeit das oberste Gebot: So würden die Mitarbeiter in allen Bereichen Handschuhe tragen, der Sicherheitsabstand werde eingehalten, Risikogruppen vorzeitig heimgeschickt und Jüngere an der Kassa eingesetzt, während ältere Mitarbeiter die Regale befüllen.