Die besten Geistesblitze und innovativsten Problemlösungen prämiert im Rahmen der Gründerinitiative "riz up" des Landes Niederösterreich zum 20. Mal mit dem „GENIUS ideen- und gründerpreis“. Ohne jede Themenbeschränkung sind Ideen aus sämtlichen Wissenschaftszweigen erwünscht, egal ob Einzelprojekt oder Teamarbeit. Einreichen können Interessierte Ihre Geistesblitze bis 15. April 2021.

Die Preise werden in den vier Kategorien „Geniale Forschung und Entwicklung“, „Geniale Start-Ups“, „Geniale UnternehmerInnen“ sowie „Genial digital“ vergeben. Die besten Ideen werden am 15. Juni in einer großen Abschlussveranstaltung in den Kasematten in Wiener Neustadt vorgestellt und prämiert. Die Sieger erhalten Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.

