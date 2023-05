Mecklenburg-Vorpommern bestellt 274 Feuerwehrautos aus NÖ

Das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat beim österreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer insgesamt 274 Feuerwehrautos bestellt. Hergestellt werden diese im niederösterreichischen Werk in Neidling (Bezirk St. Pölten). Der Minister für Inneres des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel (SPD) hat das Unternehmen mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) besichtigt.

Rosenbauer ist seit über 150 Jahren für die österreichischen Feuerwehren tätig und hat insgesamt vier Standorte, einen davon in Neidling im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich. Mit einem Umsatz von über 970 Millionen Euro und rund 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen der größte Feuerwehrausstatter der Welt.

Das Werk in Neidling gibt es bereits seit 1990 und seither wird der Betrieb laufend ausgebaut und modernisiert. Durch diese Weiterentwicklung ist das Unternehmen heute fast vollständig autonom, nur die Buchhaltung befindet sich nicht am Standort. Bei den aus Deutschland bestellten Tragkraftspritzfahrzeugen (TSF-W) handelt es sich um Mehrzweckfahrzeuge, die für den raschen Erstangriff bei Bränden oder technischen Hilfeleistungen genutzt werden können.

Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Inneres Christian Pegel ließ sich bei der Besichtigung auch die Ausstattung der Feuerwehrautos erklären. Foto: Marlena Schilling

Eine Besonderheit der bestellten Fahrzeuge ist es, dass sie von Feuerwehrleuten bereits mit einem normalen B-Führerschein gefahren werden können. „Das war uns ganz besonders wichtig, so können auch Feuerwehrfrauen und -männer aus kleinen freiwilligen Feuerwehren, die nicht hauptberuflich bei der Feuerwehr sind, die Fahrzeuge steuern“, sagt Minister Pegel. Die Fahrzeuge verfügen über einen 1.000-Liter-Wassertank, mit dem die Feuerwehren schnell und wirksam Brände löschen können.

Pernkopf betont, dass durch die Bestellung die NÖ-Wirtschaft angekurbelt werde: „Es freut mich, dass sich Rosenbauer in Deutschland gegen europaweite Konkurrenz durchgesetzt hat. Die neuen Feuerwehrautos werden nicht nur die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch den Wirtschaftsstandort in Niederösterreich stärken.“