Das ist der Ediktsdatei, in der gerichtliche Bekanntmachungen veröffentlicht werden, verlautbart. Bisher wurden die Rosenberger-Standorte in Haag und Innsbruck geschlossen. Wie viele Mitarbeiter von der Schließung in St. Pölten betroffen sind, ist aktuell noch unklar.

Im Dezember des Vorjahres wurde bekannt, dass der Raststättenbetreiber Rosenberger insolvent ist. Aktuell wird vom Masseverwalter mit Interessenten verhandelt, die die Raststätten übernehmen.