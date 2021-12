Der Frühsommer brachte die Wende am NÖ Arbeitsmarkt

Nach dem turbulenten Pandemie-Jahr 2020 mit einer Flut an Arbeitslosen und Menschen in Kurzarbeit brachte der Frühsommer die Wende am NÖ-Arbeitsmarkt: Volle Auftragsbücher und ein brummender Wirtschaftsmotor sorgten dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften rasant stieg.

So verzeichnete das AMS NÖ im September mit 17.607 freien Stellen ein Allzeithoch am Stellenmarkt. Über 85.000 freie Stellen und 5.500 Lehrstellen hat die NÖ-Wirtschaft heuer dem AMS zur Besetzung bekannt gegeben. Das sind um 40 Prozent mehr als im Jahr 2020 und um 9,4 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019.

Arbeitslosigkeit bereits im Juli unter 2019-Niveau

Dank des ausgewogenen Branchenmix in Niederösterreich und der intensiven AMS-Arbeit (über 770.000 Vermittlungsvorschläge) sank im Land unter der Enns als einem der ersten Bundesländer die Arbeitslosigkeit Ende Juli unter das Vor-Pandemie-Niveau.

AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. AMS/ Petra Spiola

„Ein Trend, der trotz Einsetzen der Saisonarbeitslosigkeit und einem neuerlichen Lockdown im November erfreulicherweise bislang anhält“, so AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

78.600 Jobsuchende, davon 30.600 Frauen, fanden über das AMS wieder eine Arbeitsstelle. Das sind um 35 Prozent mehr als im Jahr 2020 und beinahe so viele wie 2019 (72.700). Nach Altersgruppen verzeichnen Jugendliche (bis 25 Jahren) den stärksten Rückbau der Arbeitslosigkeit auf jahresdurchschnittlich 4.159 Jobsuchende. In der Gruppe der „Generation 50 plus“ ging die Arbeitslosigkeit gegenüber 2019 um immerhin 12,6 Prozent auf knapp 21.000 Jobsuchende zurück.

Neben der guten Konjunktur hätten auch die blau-gelben Maßnahmenpakete wie das im Oktober 2020 beschlossene 229 Millionen-Euro schwere NÖ-Konjunkturpaket zur Erholung am angespannten Arbeitsmarkt beigetragen, sagt der zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). „Wir sehen zudem deutlich an den sinkenden Arbeitslosenzahlen, dass die Arbeitsmarktprogramme und -projekte Wirkung zeigen.“

Der für den NÖ-Arbeitsmark zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Philipp Monihart

Mit in Summe 303 Millionen Euro unterstützte das AMS gezielt Frauen nach der Familienpause, Jugendliche ohne Orientierung oder auch Jobsuchende der Generation 50 bei der Jobsuche und Arbeitsmarktintegration. Die Förderprogramme entwickelte das AMS gemeinsam mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern.

„Bitterste Konsequenz“ ist die Langzeitarbeitslosigkeit

Als „bitterste Konsequenz“ der Pandemie stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf einen (Höchst-) Stand mit 16.341 Personen im März an. Frauen sind weiterhin stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als Männer. Beinahe jede vierte beim AMS als arbeitslos Gemeldete befindet sich bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche.

Mit intensivierter Betreuung, konsequenter Vermittlung und dem Einsatz maßgeschneiderter Förderungen wollen das AMS und das Land NÖ die Langzeitarbeitslosigkeit eindämmen. Langzeitarbeitslosigkeit bleibe jedenfalls die größte Herausforderung am NÖ-Arbeitsmarkt, sagt Hergovich. Seit Jahresbeginn ist knapp 6.000 langzeitarbeitslosen Personen der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt gelungen.

Prognose 2022: 2.800 weniger Arbeitslose

Wirtschaftsforscher prognostizieren der NÖ-Wirtschaft ein Wachstum von 4,8 Prozent im Jahr 2022. Das AMS NÖ geht davon aus, dass es bei einem Wachstum von 3,8 Prozent die Zahl der Arbeitslosen um 2.800 Personen im Vergleich zum Jahr 2021 auf 49.700 in Niederösterreich sinken wird. Gleichzeitig rechnet man damit, dass die Zahl der Beschäftigten um 1,5 Prozent (9.100) auf 647.700 steigen wird.

Der NÖ-Arbeitsmarkt werde sich besser entwickeln als österreichische insgesamt, glaubt Hergovich. „Diese Einschätzung ist allerdings nur solange haltbar, wie die Pandemie nicht weitreichende Einschränkungen notwendig macht.“ Neue Restriktionen hingegen würden die Aussichten wieder dämpfen.