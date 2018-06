Eine aktualisierte Arbeitsmarktprognose des Forschungsinstitutes Synthesis sorgt im AMS NÖ für Optimismus. Warum?

Karl Fakler: Das Wirtschaftswachstum wird, anders als zu Jahresbeginn angenommen, auch 2018 über der 3-Prozent-Marke liegen. Damit wird die Zahl der Beschäftigten in Niederösterreich heuer noch deutlicher steigen als 2017 und zugleich die Zahl der Jobsuchenden mehr zurückgehen als noch zu Jahresbeginn 2018 angenommen. Der Rückbau der Arbeitslosigkeit wird damit etwa doppelt so stark sein wie im Jahr 2017 und die Arbeitslosenquote für Niederösterreich auf 8,1 Prozent sinken. Erste Prognosen für 2019 lassen ein weiteres sanftes Absinken der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich erhoffen.

Was heißt das genau in Zahlen?

Fakler: Voraussichtlich 618.700 Personen werden im Jahresdurchschnitt 2018 heuer beschäftigt sein. Das ist ein Plus von 11.500 – statt der ursprünglich „nur“ 8.200 prognostizierten – gegenüber dem Vorjahr.

Und es geht 2019 positiv weiter?

Fakler: Ja, das Wirtschaftswachstum wird auch im kommenden Jahr jenseits der 2-Prozent-Marke liegen und für eine gute Nachfrage nach Arbeitskräften sorgen. Aus heutiger Sicht wird die Zahl der Beschäftigten, wie wohl hier viele einer Teilzeitarbeit nachgehen, weiter steigen und die Zahl der arbeitslosen Personen im Jahresdurchschnitt 2019 im Vergleich zu heuer eher konstant bleiben. Aufgrund der steigenden Beschäftigung rechnet das AMS NÖ mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote auf etwa 8,0 Prozent.

Wie unterstützt das AMS NÖ diese positive Entwicklung?

Fakler: Um die genauen Anforderungen der Arbeitsplätze in den Betrieben und die AMS-Dienstleistungen auf den Bedarf der Wirtschaft optimal auszurichten, werden zum Beispiel regelmäßig Betriebsbesuche durchgeführt. So wurden 2017 von den AMS-Mitarbeitern aus dem Bereich Service für Unternehmen 7.860 Besuche absolviert. Und: In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben die AMS NÖ-Berater den arbeitsuchenden Kunden bereits 225.506 Vermittlungsvorschläge gemacht. Das sind um 20,4 Prozent mehr als von Jänner bis April des Vorjahres. Konsequente und natürlich passgenaue Vermittlung stehen an der Tagesordnung des AMS NÖ.

Gibt es dabei Probleme?

Fakler: Angebot und Nachfrage passen nicht immer zusammen. Zum Beispiel: Im Jahresdurchschnitt 2017 gab es mit rund 4.100 die meisten Jobsuchenden in Niederösterreich mit der Berufsart „Hilfsarbeiter“. Das größte Stellenangebot gab es aber im Verkauf (jahresdurchschnittlich 350 freie Stellen) und Kellner (jahresdurchschnittlich 324 freie Stellen).

Und wie gelingt dann der Brückenschlag zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage?

Fakler: Zum einen durch arbeitsmarktnahe Qualifizierung und zum anderen durch passgenaue Vermittlung. Nur wenn wir uns genau mit den Anforderungen der Arbeitsplätze in der Wirtschaft auseinandersetzen, wissen wir, was gebraucht wird. Für das Jahr 2018 hat das AMS NÖ knapp 100 Millionen Euro für verschiedene Qualifizierungsangebote bereitgestellt. Wenn Jobsuchende passende Schulungs- oder zumutbare Stellenangebote nicht annehmen wollen oder vereiteln, müssen sie mit Konsequenzen – konkret zeitlich befristete Sperren des Arbeitslosengeldes- oder Notstandshilfebezuges – rechnen. Im Jahr 2018 war dies beim AMS NÖ bereits 1.982 Mal der Fall, ein Plus von 772 Sperren bei der Verweigerung oder Vereitelung im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Jahres 2017.

Sind die Unternehmen mit der Arbeit des AMS NÖ zufrieden?

Fakler: Das Arbeitsmarktservice führt österreichweit einmal im Quartal mit Unterstützung eines externen Institutes Befragungen zur Zufriedenheit der job- und personalsuchenden Kunden mit den Services des AMS durch. Dabei werden zentrale Parameter wie Kompetenz und Freundlichkeit der Berater oder Zufriedenheit mit der Stellen- oder Personalvermittlung abgefragt. 2017 nahmen rund 2.000 niederösterreichische Unternehmen an dieser Umfrage teil. 75,6 Prozent von ihnen gaben an, mit den AMS-Dienstleistungen „sehr“ bzw. „überwiegend“ (Noten 1 und 2 auf einer sechsteiligen Skala) zufrieden zu sein.