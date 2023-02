Paukenschlag in der Ärztekammer NÖ: Martina Hasenhündl tritt zurück

Werbung

Heute, 22. Februar, eröffnete ÄKNÖ-Vizepräsidentin Martina Hasenhündl um 16 Uhr die Kuriensitzung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Ärztekammer Niederösterreich mit einem Paukenschlag: „Nach den Ärztekammerwahlen im Mai 2022 bin ich mit meiner Fraktion, der Vereinigung Niederösterreich (vormals #RELOAD), in eine Reformkoalition eingetreten.

Das gemeinsam formulierte Ziel hieß: Die Kammer in eine transparente, agile, dem Wohl der niederösterreichischen Ärzteschaft verpflichtete Interessenvertretung zu verwandeln. Leider hat die Mehrheitsfraktion, der Ärzteverband Niederösterreich unter ÄK-Präsident Harald Schlögel, den Reformweg recht schnell verlassen. Sie stellt sich gegen wichtige Reformschritte und ist nicht bereit, die Intransparenz und Behäbigkeit der vergangenen Kammerperioden abzuschaffen.

Die Kurie tut viel zu wenig, um die Interessen der niedergelassenen Ärzteschaft in Niederösterreich wirksam voranzutreiben. Der Ärzteverband Niederösterreich scheut sich anscheinend, gegenüber Verhandlungspartnern kantiger aufzutreten. Diesen Kurs möchte ich weder mittragen, noch kann ich ihn gegenüber unseren Mitgliedern verantworten. Mit großem Bedauern lege ich deshalb mein Amt als Kurienvorsitzende der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zurück.“

Die Allgemeinmedizinerin (Ordination in Stetten) kritisiert unter anderem: die Honorarverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse; das fehlende Life-Streaming der Kuriensitzungen für die Mitglieder der Ärztekammer Niederösterreich; die nicht vollständige finanzielle Anpassung des Mutter-Kind-Passes; die schlechten Honorare der Notärztinnen und -ärzte.

„Angesichts derartiger Missstände halte ich es für eine Katastrophe, dass Teilen der ärztlichen Standesvertretung in Niederösterreich offensichtlich nichts an einem mutigen, entschlossenen und transparenten Eintreten für die Interessen der Ärzteschaft liegt. Unsere Verhandlungspartner im Land NÖ und in der ÖGK lachen sich ins Fäustchen, wenn die Ärztekammer ein Bild der Gespaltenheit und Schwäche abgibt“, so Hasenhündl, die verspricht: „Die Vereinigung Niederösterreich und ich werden uns nun als harte und konstruktive Opposition energisch für die Anliegen der Kammermitglieder einsetzen.“

Präsident Harald Schlögel bedauert den Rücktritt

Harald Schlögel, der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich, weist diese Vorwürfe zurück. Er habe sich immer um größtmögliche Information, Lösungen und Reformschritte bemüht. Er habe nun für nächste Woche eine außerordentliche Kurienversammlung einberufen, um eine Nachfolgerin für Martina Hasenhündl wählen zu lassen, deren Ausscheiden er sehr bedaure – „wir verlieren eine tüchtige, engagierte Kollegin“. Bezüglich Honorarverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse kontert der HNO-Spezialist (Mödling): „Die Verhandlungen 2021 tragen die Handschrift von Kollegin Hasenhündl. Hier die Schuld bei jemand anderen zu suchen, finde ich unfair …“