"Im Zentrum steht die Existenzsicherung arbeitsloser Personen und die Unterstützung der Unternehmen in dieser Krisensituation. Wir werden unsere Services so anbieten, dass sie leicht zugänglich sind und zugleich die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden geschützt wird", so der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich.

Der Weg zur AMS-Geschäftsstelle in Niederösterreich gestaltet sich ab Montag, 16. März, am besten so:

Erstmals arbeitslos: Arbeitslosmeldung über Online-Services und Telefon:

eAMS-Konto: Zu lösen über FinanzOnline, wenn Personen bereits dort registriert sind.

Zu lösen über FinanzOnline, wenn Personen bereits dort registriert sind. Anruf: Gibt es keinen Zugang zu FinanzOnline, dann ist der schnellste Weg ein Anruf unter 050 904 341 . Hier kann auch die Arbeitslosmeldung erfolgen.

Gibt es keinen Zugang zu FinanzOnline, dann ist der schnellste Weg ein Anruf unter . Hier kann auch die Arbeitslosmeldung erfolgen. Per E-Mail: Alternative steht auch die Arbeitslosmeldung per Mail zur Verfügung. Dabei bitte immer den vollen Namen, Adresse und die Sozialversicherungsnummer angeben. AMS NÖ-Mail-Adressen: www.ams.at/noe.

Bereits arbeitslos beim AMS in NÖ gemeldet:

eAMS-Konto: Personen, die bereits ein eAMS-Konto haben, sollen dieses für alle Anliegen mit dem AMS nutzen!

Personen, die bereits ein eAMS-Konto haben, sollen dieses für alle Anliegen mit dem AMS nutzen! Wir rufen an: Die Berater werden die Betroffenen kontaktieren, um die künftige Betreuung online oder am Telefon fortzusetzen.

Betriebe in NÖ:

Unternehmen, die das AMS in Niederösterreich kontaktieren möchten, wenden sich am besten per Mail an das jeweils zuständige AMS-Team aus dem Bereich Service für Unternehmen: www.ams.at/noe.

"Wichtig ist: Für eine persönliche Arbeitslosmeldung ist bis auf weiteres keine Vorsprache in der AMS-Geschäftsstelle nötig", betont der AMS-Chef. Auch jene die bereits arbeitslos sind, brauchen keine Sorge haben, ihre Ansprüche zu verlieren", so der AMS NÖ-Chef.

Die AMS-Geschäftsstellen haben wie gewohnt ihre Türen für persönliche Vorsprachen geöffnet. "Wir bemühen uns derzeit, die face-to-face Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und den telefonischen Kanal möglichst frei zu halten. Wir werden alle Anfragen, gewissenhaft und Schritt für Schritt abarbeiten. Wir sind uns unserer Rolle als Existenzsicherer für viele Niederösterreicher sehr bewusst", erklärt Sven Hergovich.