Rund 400 Bikes sollen ausgetauscht werden, anstelle der Absicherung mit Nummernschloss soll künftig ein System mit GPS-Ortung treten. Die neuen Räder stehen mit Saisonstart 2019 zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung des Landespressedienstes vom Freitag.

Das Verleihangebot, das von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich betreut wird, steht im Bundesland seit neun Jahren zur Verfügung. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sieht darin eine "wichtige Ergänzung zum öffentlichen Verkehr".

Die Bikes seien vorwiegend an Bahnhöfen, Haltestellen und öffentlichen Einrichtungen oder bei größeren Arbeitgebern zu finden, so Pernkopf laut Aussendung. Mit der rund 900 Räder umfassenden Flotte würden jährlich mehr als 50.000 Fahrten getätigt. "Das Verleihnetz erstreckt sich über 73 Gemeinden und besteht aus 198 Leihstationen, die mit jeweils vier bis 20 Rädern bestückt sind", betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Im Gegensatz zu den bestehenden Leihrädern, die am Abholplatz mittels Nummernschloss gesichert sind, werden die neuen ein intelligentes System mit GPS-Ortung aufweisen. Ein Bluetooth Rahmenschloss öffnet sich nach der Freigabe per App oder durch Anruf automatisch. Der Ausleihvorgang sei damit einfacher und schneller durchzuführen, wurde in der Aussendung betont.

Die Zweiräder werden zuerst in jenen Gebieten getauscht, in denen die Nutzung am intensivsten ist. Im Mittelpunkt stehen demnach St. Pölten, Wiener Neustadt und der Bezirk Mödling. Der Leihtarif für die nextbikes wird nach Angaben des Landes Niederösterreich auch nach der Runderneuerung einen Euro pro Stunde bzw. zehn Euro pro Tag betragen.