EVN-Aufsichtsratschef ortet „billige, dümmliche Neiddiskussion“

Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, sucht der EVN-Aufsichtsrat derzeit zwei neue Vorstände für die EVN AG: einen neuen Innovations- und Technik-Vorstand, als Ersatz für Franz Mittermayer, der sich mit Ende März 2024 in die Pension verabschiedet, und eben einen zusätzlichen, dritten Finanz-Vorstand. Die „Krone“ rechnete in der Vorwoche in einer Grafik vor, wieviele NÖ-Haushalte ihre Stromrechnungen mit den Jahresgagen der beide Vorständen begleichen könnten. Das sorgte für viel Wirbel - weniger bei Strom- und Gaskunden der EVN als primär in Medien, in der NÖ-Politik und innerhalb des EVN-Konzerns selbst.

EVN-Aufsichtsratvorstand Reinhard Wolf ist über die mediale Berichterstattung jedenfalls sehr empört. Insbesondere über die „Krone“-Story. Das sei eine reine Boulevard-Debatte. „Wenn ich da irgendwelche komische Grafiken mache, was das jetzt den Kunden kostet, dann ist das nichts anderes als eine billige, dümmliche Neiddiskussion, die für Verwirrung sorgt“, kritisiert Wolf im NÖN-Gespräch. Die Vorwürfe seitens SPÖ, NEOS oder auch FPÖ NÖ, dass es sich um parteipolitische „Versorgungsposten“ bzw. „Luxusposten“ handelt, schmerze Wolf sehr. „Das ist einfach nicht so. Was zählt ist, dass die zwei neue Vorstände Qualfikation im Bereich Innovation- und Technik bzw. Finanzen mitbringen. Das ist wohl das Selbstverständlichste - dass die Besten zum Zug kommen und in diesen Positionen arbeiten“, erklärt Wolf. Abgesehen davon verdienen die EVN-Vorständen mit um die 600.000 Euro Jahresgage im Vergleich zu anderen ATX-Vorständen deutlich weniger.

Allein der EVN-Aufsichtsrat bestellt und entscheidet

Bis zum Jahr 2013 wurde der Landesenergieversorger immer von einem dreiköpfigen Managementteam geführt. Der im Juni 2023 neu geordnete EVN-Aufsichtsrat unter der neuen Führung des RWA-Geschäftsführers und gebürtigen Hollabrunner Reinhard Wolf mit Jochen Danninger, VP-Klubobmann, als Aufsichtsratsvize, hat sich jedenfalls dazu entschieden, wieder einen dritten Vorstandsposten einzusetzen. „Wir haben das im Aufsichtsrat diskutiert und so entschieden. Ich meine, dass das in Unternehmen dieser Größenordnung richtig ist“, so Wolf.

Für ein Unternehmen wie die EVN AG, mit einem Umsatz von 4 Milliarden Euro, 7.000 Mitarbeitern und operativen Geschäft in 45 Ländern sei es an sich üblich, dass man drei Vorstände hat. „Es geht ja nicht nur um die Arbeit, die zu erledigen ist, sondern auch darum, dass hier jemand strategisch das Unternehmen weiterentwickeln muss“, argumentiert Wolf. Es gehe um eine entsprechende Managementbreite und eine Neuverteilung des Portfolios auf drei EVN-Vorstände. Sowohl Eigentümer, die Aktionäre, als auch Kundinnen und Kunden hätten ja den Wunsch, dass ein Unternehmen ordentlich funktioniert. „Es ist unsere Aufgabe als Aufsichtsrat, diese Funktionalität entsprechend zu gewährleisten“, so Wolf.

Der Vorstandsvorsitzende der RWA AG und gebürtige Hollabrunner, Reinhard Wolf, übernahm im Juni 2013 den EVN-Aufsichtsratvorsitz von Bettina Glatz-Kremsner. Foto: RWA, Karl Schrotter

Wer sich wie von den Aufsichtsratmitgliedern, die von den Eigentümern wie Land NÖ bzw. Stadtwerke Wien eingesetzt wurden, zur Vorstandsfrage geäußert hat, bleibt geheim.

Fix ist, dass die Bewerbungsfrist für die zwei Vorstandsposten noch bis 3. November lauft. Es seien schon eine Reihe an Bewerbungen eingetrudelt, so Wolf. Ein Personalberater administriere die Einreichungen. Anschließend soll ein Nominierungsausschuss die Bewerbungen ranken und einen Vorschlag erarbeiten, über den der EVN-Aufsichtsrat abstimmt. „Wenn alles gut geht, wär das Ziel, das noch heuer zu machen“, sagt Wolf. Je nachdem, wie schnell die neuen Vorstände verfügbar sind, könnte sie bereit in der ersten Jahreshälfte tätig werden.