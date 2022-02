Sanktionen wirken wie ein Bumerang

Mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern, Geschützen, Hubschraubern stehen kampfbereit entlang der ukrainischen Grenze in Weißrussland und Russland. In dem geopolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen (EU, USA, Ukraine) haben Gespräche bisher keine Deeskalation gebracht. US-Präsident Joe Biden rechnet mit dem Schlimmsten: Er sprach kürzlich von einer „ausgeprägten Möglichkeit“ einer russischen Invasion.

Im Gegenzug droht der Westen Russland mit neuen Sanktionen. Die hätten aber auch auf Niederösterreich fatale Auswirkungen, warnt NÖ-Außenwirtschafts-Leiter Patrick Hartweg: „Wir haben bereits seit 2014 (Anm.: Russland annektierte die ukrainische Halbinsel Krim) Sanktionen in Kraft. Die haben vor allem Europa stark getroffen und sonst wenig bis gar nichts bewirkt.“ Exportseitig gelten gegenüber Russland bereits produktbezogene Sanktionen, gewisse Restriktionen in der Erdölindustrie und regionsweise Einschränkungen, was etwa den Handel mit der Halbinsel Krim betrifft.

NÖ-Außenwirtschafts-Leiter Patrick Hartweg sieht Sanktionen kritisch. Foto: WKNÖ

Für die Wirtschaft sei eine Verschärfung von Sanktionsbestimmungen immer das Schlechteste. Westeuropa würde dadurch beträchtliche russische Marktanteile an asiatische Regionen verlieren. „Das wäre zwar nicht existenzbedrohend, aber ein weiterer Schlag für betroffene Betriebe in einer globalen unsicheren Zeit“, so Hartweg.

Finanz-Sanktionen würden NÖ-Wirtschaft treffen

Russland ist zwar nicht Niederösterreichs wichtigster Handelspartner (siehe Grafiken unten), dennoch gebe es Abhängigkeiten. „Ob Maschinen oder Waren aus Eisen und Stahl: Wir haben Firmen in Niederösterreich, die derzeit durch die Regionalisierung in Russland gute Geschäfte machen“, sagt Hartweg. Ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift, wie vom Westen angedroht, wäre fatal.

Foto: Quelle: WKO; Grafik: Hammerl

NÖ-Betriebe würden nicht mehr zu ihrem Geld kommen. „Wie so was ausgeht, haben wir am Beispiel Iran gesehen: Das war einmal einer unserer wichtigsten Exportmärkte in Asien und ist dadurch fast komplett weggebrochen“, so Hartweg. Der Iran wurde aufgrund seines Atomprogramms und US-Sanktionen von Swift für einige Jahre ausgeschlossen. Hartweg plädiert dafür, dass man die „Kanäle mit Russland offen hält“.

Das Menetekel für Industrie und Verbraucher liegt vor allem auf der Import-Seite: wenn Russland Europa den Gashahn abdreht. Das hält Hartweg aber für sehr unwahrscheinlich. „Russland hat sich historisch als verlässlicher Partner erwiesen und braucht uns als Gas-Absatzmarkt“, sagt der NÖ-Außenwirtschafts-Leiter.

Foto: Quelle: WKO; Grafik: Hammerl

Der Konflikt beeinflusse aber den Gaspreis. „Unsicherheit treibt tendenziell die Preise in die Höhe“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Die EVN habe genug Gas für „einen normalen Winter“ für ihre Kunden eingelagert und hofft auf eine Stabilisierung des Gasgroßhandels im Frühjahr. Dann sollten auch die Preise wieder purzeln. Und falls Russland die europäische Gasleitung doch kappt, entwarnen hiesige Energie-Gurus: Österreichs Gas-Reserven reichen mindestens bis Mitte März.