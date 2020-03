Mit Mittwoch starte die öffentliche Auflage des entsprechenden Verordnungsentwurfs, teilte das Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) mit. Eine Beschlussfassung durch die Landesregierung werde dadurch nach Ostern möglich.

Gleichzeitig will das Land Niederösterreich die bestehenden Schutzmaßnahmen für den Vogel Triel im bestehenden Naturschutzgebiet intensiveren. Dieser Schritt sei bereits im mündlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht angekündigt worden und umfasse etwa "die zusätzliche Anlage von besonders geeigneten und von Störungen beruhigte Brut- und Nahrungshabitate, weitere Gebietsberuhigungen, eine Ausweitung der Beweidung". All das werde in Abstimmung mit den Grundeigentümern passieren und durch das Technische Büro für Biologie Rainer Raab abgewickelt.

Diese Informationen werden in Abstimmung mit der Asfinag auch dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht. Ziel müsse es sein, die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft "dabei zu unterstützen, alle Möglichkeiten im Verfahren zu ergreifen, damit die Betroffenen im Marchfeld möglichst rasch entlastet werden können", so Schleritzko.