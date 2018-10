„Uns geht es nicht um Strafen für Konkurrenz aus dem Ausland. Uns geht es um den fairen Wettbewerb“, sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl. An der Grenze bei Drasenhofen machte sie sich am Freitag persönlich ein Bild von der Arbeit der Finanzpolizei, die an diesem Tag eine Schwerpunktkontrolle an sieben NÖ-Grenzübergängen durchführte. Bei der wurde gezielt nach Verstößen gegen Lohndumping und Sozialbetrug gesucht.

Mit Erfolg. „Binnen zwei Stunden haben wir 43 Betriebe kontrolliert und 27 Beanstandungen gefunden. Bei 20 kontrollierten Lkw gab es 16 Beanstandungen“, sagt Michael Aigner, Leiter der Finanzpolizei Ost. Das voraussichtliche Strafausmaß ist noch offen.

108 Verstöße, Strafsumme von 215.000 Euro

Die Finanzpolizei führte vor dem Schwerpunkt schon Vorkontrollen an einigen Tagen durch, da gab es bei 47 Kontrollen nur eine einzige Firma, bei der es keine Beanstandungen gab. Insgesamt wurden 108 Verstöße gegen Gesetze registriert, die Strafsumme: 215.000 Euro.

„Derartige Kontrollen müssen laufend stattfinden, sonst bringen sie nichts“, ist Aigner überzeugt: „Wenn man das nur punktuell oder nur einmal macht, fahren die Betrugsfirmen einfach später oder woanders.“

Kontrolliert wird übrigens nicht nur an der Grenze, sondern in einer zweiten Welle im Hinterland, wo die Finanzpolizei sich dann den Arbeitsort der Firmen ansieht, ob die Angaben an der Grenze auch wirklich stimmen. Was man da erleben kann? Legendär ist für Aigner eine Kontrolle auf einer Baustelle, auf der das Einzige, das sich bewegte, als die Finanzpolizei zur Razzia ansetzte, die Mischmaschine war. Die illegalen Arbeiter hatten sich aus dem Staub gemacht und vergessen, die Mischmaschine abzuschalten.

Was die Strafen effizient macht, ist der Umstand, dass sie jetzt in den Heimatländern der Unternehmen auch tatsächlich kassiert werden – aber vom jeweiligen Staat, der das Bußgeld dann nicht an Österreich weiterleiten muss.

Das ist für Zwazl Nebensache. Wichtig sei, dass die Konsequenzen für die Betrugsfirmen spürbar seien und das heimische Gewerbe merkt: „Wir schauen auf euch, wir achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden“, sagt Zwazl.