Die meisten Skigebiete in Niederösterreich wollten am 7. Dezember in die Saison starten – wollten, denn für alle ging sich das nicht aus. Hochkar, Ötscher oder die Aichelberglifte in Karlstift haben den Start verschoben und hoffen auf genug Schnee bis zum 14. Dezember. Auch auf der Gemeindealpe Mitterbach wurde der Start in die Skisaison auf Mitte Dezember nach hinten verlegt. Am Zauberberg Semmering wurde es am Wochenende angesichts von wärmeren Temperaturen ebenfalls nichts mit dem Saisonstart – hier könne man Mitte der Woche genauer abschätzen, wann denn gestartet werden kann, hieß es auf Nachfrage der NÖN. Am Jauerling geht es erst am 13. Dezember los mit dem Spaß am Schnee.

Fast ein Drittel der über 30 Lifte in Niederösterreich sind aber bereits in die Saison gestartet. Am frühesten waren Puchberg am Schneeberg mit der Wunderwiese und die Raxalpe dran, dort sind bereits seit Ende November Skifahrer und Snowboarder unterwegs. Am Wochenende sind jetzt auch die Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee , das Familienskiland St. Corona am Wechsel und die Annaberger Lifte in Teilbetrieb gegangen.

Viele der kleinen Skiwiesen in Niederösterreich starten ihren Skibetrieb ohnehin erst, wenn genug Schnee liegt. Am spätesten sperren in Niederösterreich daher die Göllerlifte auf – sie setzen nur auf Naturschnee und beginnen erst am 26. Dezember die Saison.

Weitere Angebote zum Wintersport

Zu wenig Schnee soll den Wintertourismus aber nicht bremsen, meint Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Es gebe zusätzlich zum Wintersport noch weitere Angebote. Vor allem die Adventmärkte, aber auch die Waldviertler Handwerkswochen oder die vielen Möglichkeiten in Niederösterreich, zu einer Winterwanderung aufzubrechen.

In die NÖ Skigebiete wurde auch viel investiert, um das Erlebnis im Schnee zu verbessern. 1,7 Millionen Euro haben die Bergbahnen heuer in Verbesserungen des Angebots gesteckt. Die ecoplus-Tochter NÖ-BBG ist Mehrheitseigentümer der Skigebiete in Annaberg, Mönichkirchen-Mariensee und St. Corona am Wechsel sowie mit der Schröcksnadel-Gruppe am Hochkar und in Lackenhof am Ötscher engagiert.

Verbesserungen bei den Zutrittssystemen, eine zusätzliche Skitouren-Strecke und Schneewanderroute bei den Ötscherliften und drei neue Beschneiungsgeräte für die Annaberger Lifte sind nur einige der getätigten Maßnahmen. Die Investitionen würden sich auszahlen: „Wie eine Studie des Fachverbands der Seilbahnen belegt, betrug die Wertschöpfung der Skigebiete mit Sesselliften in NÖ in der vergangenen Wintersaison 40,2 Millionen Euro, wodurch 1.000 Arbeitsplätze gesichert wurden“, erklärt NÖ-BBG Geschäftsführer Markus Redl. 125,50 Euro gibt ein Skifahrer durchschnittlich am Tag aus.

Die Sache mit dem Klima

Wintertourismus spielt für die Wertschöpfung in einer Region natürlich eine große Rolle – doch wie ist es mit den aktuell intensiv diskutierten Auswirkungen aufs Klima? Hier betont Landesrätin Bohuslav: „Wir wollen uns möglichst breit aufstellen und auch Angebote abseits der Piste bieten.“ Angesprochen auf die neu angeschafften Beschneiungsanlagen in Annaberg verweist der Vorsitzende der Fachvertretung der Seilbahnen Michael Reichl auf die Energieeffizienz von neuen Geräten. Den Hauptanteil der Emissionen würden ohnehin die An- und Abreise ausmachen. Durch Aktionen wie den Gemeindeskitag soll daher die öffentliche Anreise fokussiert werden. Dabei wird Gemeinden ein Angebot für einen Skitag samt Anfahrt mit Bus geschnürt. Die Anreise beispielsweise von St. Pölten zum Hochkar dauert mit drei Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln allerdings immer noch doppelt so lange wie mit dem Auto.

Klimaexperte Thomas Schinko vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) auf Nachfrage der NÖN zum Thema Klima und Wintertourismus: „Skitourismus wird so in Zukunft nicht mehr möglich sein. Man muss sich überlegen, wie Tourismus in einer klimafreundlichen Zukunft aussehen kann.“