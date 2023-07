Insolvente Forstinger-Kette schließt fünf Filialen in NÖ

Forstinger schlitterte vor wenigen Wochen bereits zum dritten Mal in die Insolvenz. Die Autozubehörkette strebt eine Sanierung an. Die Straffung des Filialnetzes sei eine Maßnahmen zur Sicherung der Fortführung des Unternehmens, "um das Netz als Ganzes zu stärken", so die Firma. An den verbliebenen Standorten soll das Service - und Werkstattangebot ausgebaut werden.

Die vom Aus betroffenen NÖ Standorte in Hagenbrunn, Traisen, Traiskirchen, Waidhofen/Thaya und Zistersdorf sowie die Filialen in Vomp, Imst, Murau, Pinkafeld, Ried/Innkreis und St. Johann/Tirol haben noch bis Ende August offen.

Forstinger hatte am 6. Juli beim Landesgericht St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20 Prozent eingebracht. Drastisch veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von Corona, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden hätten den Schritt notwendig gemacht, hieß es damals.

Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 90 Mio. Euro. Derzeit hat die Kette noch mehr als 600 Beschäftigte.