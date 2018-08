Der Firmensitz von Kika/Leiner bleibt in St. Pölten, das ist nach der Ankündigung der Restrukturierungsmaßnahmen klar. Ansonsten bleibt bei der Möbelkette kaum ein Stein auf dem anderen.

Vier Filialen werden, wie Donnerstagabend vom Eigentümer, der Signa Holding, bekannt gegeben wurde, geschlossen, bundesweit 1.100 Mitarbeiter abgebaut. In Niederösterreich werden die Standorte Wiener Neustadt (Leiner) und Vösendorf (Kika) geschlossen. In Niederösterreich verbleiben somit zehn Kika/Leiner-Filialen – das ist knapp ein Viertel des gesamten Filialnetzes in Österreich.

Nach den Schließungen und dem Mitarbeiterabbau – beides wird per Jahresende schlagend – bleiben bundesweit rund 3.900 Mitarbeiter in 42 Filialen übrig. In Niederösterreich sind es insgesamt rund 500 Mitarbeiter, die am Freitag beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet wurden. Konkret sind 96 Mitarbeiter aus der Zentrale betroffen, 168 aus den beiden Filialen, die geschlossen werden, weitere 130 Backoffice-Mitarbeiter und weitere 100 aus dem Lager- und Logistikbereich.

Was die Lager angeht, so sollen das große Zentrallager in St. Pölten sowie die Lager in Traiskirchen und Krems erhalten bleiben. Ein zweites kleineres Lager in St. Pölten wird geschlossen.

In drei Jahren wieder schwarze Zahlen

Aus Insiderkreisen heißt es, dass das Unternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben will. Die Bilanz des Geschäftsjahres 2016/17 liegt nach wie vor nicht vor. Der bisherige Kika/Leiner-Geschäftsführer Gunnar George wurde beurlaubt. Seine bisherige Telefonnummer ist nicht mehr vergeben. Wer ihm nachfolgt, ist noch unklar.

„Natürlich ist diese Entwicklung nicht einfach. Aber man muss auch das große Ganze sehen. Die Alternative wäre eine Insolvenz gewesen, und die wollten wir nicht. Nun hat René Benko viel Geld investiert. Da muss man auch Verständnis zeigen, dass er einen Betrieb haben will, der wieder was abwirft. Wir müssen nun also wieder erfolgreicher sein“, erklärt Leiner-Zentralbetriebsrat Karl Vogl. Sonja Karner, Zentralbetriebsrätin bei Kika, bestätigt im NÖN-Gespräch, dass Verhandlungen über einen Sozialplan bereits angelaufen sind. Der Betriebsrat habe die Restrukturierungsmaßnahmen mitgetragen. „Die Signa Holding hat uns glaubhaft gemacht, dass die Maßnahmen notwendig sind, um die Zukunft nachhaltig zu sichern. Die Gesprächsbasis ist gut.“

Die beiden VP-Landesräte Petra Bohuslav (Wirtschaft) und Martin Eichtinger (Arbeitsmarkt) bezeichnen die Maßnahmen als einen „herben Schlag für den Wirtschaftsstandort und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Neben Hilfe für die Betroffenen wollen sie auch eine rasche Nachnutzung der Gebäude sicherstellen.