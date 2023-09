Sanierungsrechner Neues Online-Tool berechnet Maßnahmen für ein klimafittes Haus

Wie viel kostet eine neue Heizung, wie viel die Dämmung von Hauswänden oder der Tausch von Fenstern? Foto: Shutterstock/Berit Kessler

Werbung

V iele Haushalte beschäftigen sich gerade mit Fragen wie: Welche Heizform für das eigene Haus am besten wäre, ob eine Sanierung nötig ist, was das kostet und wann der Zeitpunkt erreicht ist, an dem sich diese Investition auszahlt. Der neue Sanierungsrechner der Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ) gibt konkrete Antworten auf diese Fragen.