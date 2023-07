Forstinger-Pleite: Zukunft der Filialen entscheidet sich Mitte Juli

Bis zum Jahr 2001 führte die „Forstinger Österreich GmbH“ österreichweit 121 Filialen mit 1.100 Mitarbeitern, dann folgte die erste Insolvenz. Bei der zweiten Pleite im Jänner 2018 waren es nur noch 108 Niederlassung, nun sind 86 Standort und 552 Mitarbeiter vom bereits dritten Sanierungsverfahren der Firmengeschichte betroffen. Mit 6. Juli hat das Unternehmen mit Sitz in Tulln einen entsprechenden Antrag auf Verfahrenseröffnung gestellt, und zwar ohne Eigenverwaltung. Als Insolvenzverwalter wurde der St. Pöltner Jurist Friedrich Nusterer bestellt.

„Forstinger“ hat mit dem Insolvenzantrag bereits ein Sanierungskonzept vorgelegt, was die geplante Restrukturierung des Unternehmen für die einzelnen Standorte bedeutet, ist noch offen. Nusterer hält auf NÖN-Anfrage fest, dass Mitte Juli einer erste Sitzung dazu stattfinden werde und er erst dann mehr dazu sagen könnte. In Niederösterreich wackeln jedenfalls 25 Filialen, die bislang 26. in Feistriz am Wechsel im Bezirk Neunkirchen wurde erst vor wenigen Tagen sang- und klanglos geschlossen.

400 Gläubiger von Insolvenz betroffen

Die Autozubehörkette will mit dem Sanierungsverfahren einen Fortbetrieb des Unternehmens ermöglichen. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 bietet „Forstinger“ den rund 400 betroffenen Gläubigern „eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans an“. Die Passiva belaufen sich auf rund 32,6 Millionen Euro, wobei 28 Millionen Euro davon unbesichert sind. Schuld an der Insolvenz sind laut „Forstinger“ die Corona-Krise, die hohen Energiepreis, die Inflation und der Kaufkraftverlust bei den Kunden.

„Da es sich bereits um das dritte Insolvenzverfahren des Unternehmens handelt, wird das Restrukturierungskonzept einer strengen Überprüfung standhalten müssen, damit der Sanierungsplanvorschlag die Akzeptanz der Gläubiger finden wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Sanierungsbestrebungen tatsächlich aufrechterhalten werden können“, prognostiziert Brigitte Dostal vom KSV1870 der Schuldnerfirma noch einen steinigen Weg.

Die 25 Filialen in Niederösterreich im Überblick:

Baden, Vöslauerstraße 92

Berndorf/St. Veit, Leobersdorfer Straße 58

Gänserndorf, Bodenzeile 8

Hagenbrunn, Industriestraße 4-6

Horn, Pragerstraße 55

Klosterneuburg, Inkustraße 15

Korneuburg, Laaerstraße 81

Krems, An der Schütt 44

Melk/Spielberg, Josef Adlmanseder Straße 5

Mistelbach/Hüttendorf, Ernstbrunnerstraße 48

Neulengbach, Sturmgasse 1

Neunkirchen, Am Spitz 14

Purkersdorf, Linzer Straße 59

St. Pölten, Dr. W. Steingötterstraße 28

Schwechat, Tandlerstraße 4

Stockerau, Rudolf Hirschstraße 3

Tulln, Kaplanstraße 12

Traisen, Hainfelder Bundesstraße 6

Traiskirchen, Wiener Neustädter Straße 26

Waidhofen/Thaya, Franz Steurer Straße 3

Wiener Neudorf/Industriezentrum NÖ-Süd, Griesfeldstraße 13

Wiener Neustadt, Prof. Dr. Stefan Korenstraße 14

Wieselburg, Zur Autobahn 1 B

Zistersdorf, Schalthausgasse 1

Zwettl, Andre Freyskorn-Straße 5