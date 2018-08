Am Dienstag der Vorwoche musste die steirische Charles Vögele Austria ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Grazer Landesgericht anmelden. Die Schweizer Konzernmutter ist seit Mai insolvent. In Österreich stehen Aktiva von knapp 13 Mio. Euro Passiva von rund 33 Mio. Euro gegenüber. In Niederösterreich sind 107 Mitarbeiter in 19 Filialen betroffen. Bundesweit sind es über 700 Mitarbeiter, 102 Standorte und 178 Gläubiger.

„Es gab vor dem 1. August bereits Gespräche mit einem möglichen Investor, die laufen auch noch. Gleichzeitig melden sich neue“, so Masseverwalter Norbert Scherbaum gegenüber der NÖN. Einer davon dürfte die oberösterreichische Fussl Modekette sein. Wie es weitergeht, werde man „in den nächsten Wochen sehen“.

Wichtig sei aktuell die Fortführung des Betriebs gewesen, und dass die Kunden in die Filialen kommen. „Das ist uns gelungen. Wir haben gute Umsätze, die Mitarbeiter haben ihre Gehälter bekommen.“ Außerdem wurde eine Gutscheinaktion gestartet. Bestehende Gutscheine behalten ihre Gültigkeit, wenn im doppelten Wert des Gutscheins eingekauft wird. Ein Gutschein von 50 Euro wird akzeptiert, wird um 100 Euro eingekauft.