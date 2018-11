„Die Schäden haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen, daher sehen wir auch einen Trend hin zu einer Versicherungslösung bei den Landwirten“, erklärt Mario Winkler, Leiter der Kommunikation der österreichischen Hagelversicherung. Egal, ob Sturm, Trockenheit, Frost, tierische Schädlinge oder Ähnliches – die Hagelversicherung bietet als landwirtschaftlicher Spezialversicherer verschiedenste Modelle an.

Dürre: Neues und massives Problem

„Besonders in den letzten vier bis sechs Jahren hat die Landwirtschaft mit massiven Dürreschäden zu kämpfen“, erzählt Winkler. In den Jahren 2016 und 2017 seien dann noch Schäden durch Spätfrost hinzugekommen. Im heurigen Jahr hat insbesondere die Hitze den Bauern zu schaffen gemacht.

Auch NÖ bleibt von diesen Problemen nicht verschont. Besonders die Trockenheit beschäftigt die hiesigen Bauern sehr. Von den rund 70 Millionen Euro Gesamtschaden fallen rund 66 Millionen Euro nur auf Schäden durch Dürre. „NÖ ist im Norden und Osten besonders stark von der Trockenheit betroffen“, so Winkler. Der Süden in Richtung Bucklige Welt habe zudem mit massivem Hagel und Überschwemmungen zu kämpfen gehabt.

Die österreichische Hagelversicherung ist laut Winkler seit 2015 der einzige Agrarversicherer in Europa, der das Risiko Dürre im Grünland auf Basis einer Indexversicherung versichert.

Von der Schadensmeldung bis zur Entschädigung

Das funktioniert so: Auf Basis der Niederschlagsmenge an den Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einer bestimmten Anzahl an Hitze tagen mit über 30°C gibt es eine Entschädigung für ein entstandenes Defizit.

Die Schadensmeldung bis hin zur Entschädigung läuft im Allgemeinen folgendermaßen ab: Die Meldung des Schadens ist ganz einfach per Onlineformular auf der Homepage der Hagelversicherung möglich. Nachdem die Meldung in ein elektronisches Einsatzplanungssystem eingespielt wurde, melden sich Sachverständige zur Erhebung des Schadens. Die Schadensabrechnung passiert dann auf Basis des Schadensprotokolls und der aktuellen Polizze.

Bei Versicherungsprodukten ohne Schadenserhebung vor Ort wird die Entschädigung auf Basis der Schadensmeldung, der Daten aus dem Rindernet (AMA) oder der Wetterdaten der ZAMG berechnet.

Nähere Infos gibt es auch unter: www.hagel.at