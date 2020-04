Der warme Winter und die Trockenheit – das sind die Zutaten, die heuer eine explosionsartige Ausbreitung des Borkenkäfers befürchten lassen. „Die Prognose ist schlecht. Wir haben das dritte Jahr in Folge zu geringe Niederschläge. Alle Bäume sind geschwächt“, zeichnet Werner Löffler, Forstdirektor in der Landwirtschaftskammer NÖ, ein düsteres Bild.

Vor allem das ohnehin strukturschwache Waldviertel ist schwer getroffen: Hier mussten bereits mehr als 10.000 Hektar Waldfläche abgeholzt werden – das entspricht etwa der Fläche von St. Pölten. Insgesamt fielen in Niederösterreich im Vorjahr rund 2,2 Millionen Festmeter Schadholz an, für heuer rechnet Löffler mit 2,5 Millionen Festmetern.

Pakt zur Rettung des Waldes

„Der Verlust für unsere Betriebe ist immens, sie verlieren in wenigen Monaten ganze Waldbestände, die über Generationen wachsen konnten“, erklärt Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Er rief mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in der Vorwoche zu einem „ Pakt zur Rettung des Waldes “ auf (die NÖN berichtete exklusiv).

NLK/Reinberger Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Dessen Eckpunkte sind einerseits finanzielle Unterstützung – so stellt das Land etwa für die Wiederaufforstung mit klimafitten Baumarten sowie die Anlage von Nasslagerplätzen neun Millionen Euro zur Verfügung. Andererseits soll auch die Holzindustrie ins Boot geholt werden. Gegen die richtet sich die Kritik vieler Waldbesitzer – weil trotz hoher heimischer Schadholzmengen (billiges) Holz aus Nachbarländern importiert wird.

Dass Schadholz aus etwa Tschechien viel billiger ist, liege daran, dass Waldbesitzer dort eine staatliche Förderung für die Aufarbeitung des Holzes bekommen, erklärt Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreichs. Auch Pernkopf und Schmuckenschlager fordern, dass die NÖ Säge- und Zellstoffindustrie die Importe reduziert und mehr heimisches Holz kauft.

Die Holzindustrie will sich den „Schwarzen Peter“ aber nicht zuschieben lassen. Franz Kirnbauer, Sprecher der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer NÖ, betont, dass in Niederösterreich pro Jahr mehr als fünf Millionen Festmeter an Rundholzmengen verarbeitet werden – die Wälder liefern aber nur 2,45 Millionen Festmeter. „Der Rest kommt aus dem Ausland – und das bereits sehr lange“, hält Kirnbauer fest.

Andreas Kraus Franz Kirnbauer, Sprecher der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer NÖ.

Die Diskussion rund um die Holzimporte habe sich in den vergangenen Wochen durch verschiedene Faktoren verschärft. So habe trotz hoher Schadholzmengen gegen Ende des Vorjahres ein Holz-Engpass gedroht: „Uns als Holzindustrie hat eine Unterversorgung gedroht. Die haben wir versucht zu egalisieren, indem wir von Dezember bis März höhere Mengen importiert haben.“

Anita Kiefer Ja, es braucht einen Schulterschluss

Eine Vorgehensweise, die schon lange Usus sei. Die Forstwirtschaft habe der Holzindustrie nicht avisiert, dass im ersten Quartal 2020 viel Holz geschlägert wird. Dazu sei die frühe Borkenkäfer-Aktivität und die coronabedingt gedrosselte Produktion der Sägewerke gekommen. Kirnbauer geht davon aus, dass die jetzt anfallenden Mengen im zweiten Quartal verarbeitet werden können. Die Importe würden jetzt wie üblich zurückgefahren. Ein verordneter Holzimport-Stopp, wie von der Politik angedroht, sei der falsche Weg: „Das würde eine Reduktion der Produktion um 50 Prozent bedeuten – und damit eine Halbierung der Zahl der Mitarbeiter.“

Für Forstdirektor Werner Löffler liegt die Antwort auf die Krise der Waldwirtschaft auch in Investitionen in Forschung und Entwicklung für intelligente Produkte aus Holz. Sie brächten auch den Waldbesitzern mehr Wertschöpfung als etwa die Verfeuerung in Biomasse-Anlagen. „41 Prozent des Landes sind mit Wald bedeckt. Wir sollten danach trachten, die zu nutzen – etwa für Hausbau und Zelluloseproduktion“, meint Löffler.

Montecuccoli hofft auf den „Pakt zur Rettung des Waldes“ als Schritt zu einem neuen Bewusstsein: „Es braucht einen nationalen Schulterschluss, denn die Wälder sind in Gefahr.“ Dies umso mehr, als mit dem Aussterben der Fichte in höheren Lagen das Problem nicht gelöst sei: Der Borkenkäfer befalle dann eben Baumarten wie die Lärche, so Montecuccoli.