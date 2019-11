Das zentrale Thema momentaner politischer Debatten bewegt nun auch die niederösterreichische Wirtschaft: der Umweltschutz. Die Fraktionen der Wirtschafts-Verbände behandelten im WIFI St. Pölten im Rahmen des Wirtschaftsparlaments zahlreiche Anträge dazu. Oft werden die Wirtschaft und die Umwelt als Gegenpole gesehen, dem widerspricht Präsidentin Sonja Zwazl klar: „Der Klimawandel kann nur gemeinsam mit der Wirtschaft gelöst werden.“ Wer auf regionale Unternehmen baue, schütze, laut der Präsidentin, nicht nur die Umwelt, sondern fördere auch den lokalen Arbeitsmarkt.

„Sie sind als Auftraggeber speziell gefordert“, appelliert Zwazl an die Wirtschaftsvertreter im Parlament. Vor allem Anträge, welche die Umwelt-Maßnahmen betrafen, sorgten im Wirtschaftsparlament für Diskussionsstoff. Der Antrag „Wirtschaft für Klima“ in dem, angeregt durch den Övp-nahen Wirtschaftsbund, Anreize für Unternehmer zum freiwilligen Umweltschutz geschaffen werden sollen, wurde diskutiert. Kritik kam aufgrund „fehlender konkreter Ziele“, von der Grünen Wirtschaft. Insgesamt brachten die grünen Wirtschaftsvertreter sechs Anträge im Parlament ein, wobei die Ausrufung des Klimanotstands durch die Wirtschaftskammer und die Erstellung eines CO2-Fußabdruckes gefordert wurde.

Nachhaltigkeit hat für Zwazl aber nicht nur etwas mit der Umwelt, sondern auch mit dem Thema Bildung zu tun. Maßnahmen gegen den Fachkräfte-Mangel, aber vor allem die Lehrlings-Offensive der Wirtschaftskammer würden schon ihre Wirkung zeigen „Im Gegensatz zum Österreich-Schnitt gibt es in Niederösterreich immer mehr Lehrlinge“, erklärt die Präsidentin und spricht von einer Trendwende. Mittlerweile seien im Bundesland rund 17.000 Lehrlinge beschäftigt, was einem Plus von 19,1 Prozent über die letzten vier Jahre ausmache.

39 Anträge auf der Tagesordnung

Insgesamt standen 39 Anträge auf der Tagesordnung. Auch Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav war in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gekommen, um über die neu entwickelte Wirtschaftsstrategie für Niederösterreich zu berichten. Das Bundesland habe sich in den letzten fünfzehn Jahren von einer Agrar-Industrie-Region zu einer Technologie- und Wirtschafts-Region entwickelt. Fachkräfte-Mangel, Digitalisierung und der Umweltschutz seien zentrale Themen, denen sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren widmen müsse.

Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Niederösterreich Johannes Schedelbauer präsentierte Ergebnisse einer Mitglieder-Beurteilung, für die 700 heimische Unternehmen befragt wurden. Die momentane Geschäftslage der Wirtschaft würde zum größten Teil noch als sehr gut beurteilt, wobei zukünftige Erwartungen eher vorsichtiger ausfallen. Vor allem die kritische Konjunktur-Lage in Deutschland lässt die Zukunftsprognosen eher zurückhalten wirken. Der Geschäftsführer aber betont: „Die Niederösterreichische Wirtschaft steht stabil dar.“

Insgesamt verzeichnete die Wirtschaftskammer Niederösterreich im Vorjahr einen Gesamtertrag von 103,14 Millionen Euro, wobei 104,35 Millionen aufgewandt wurden. Das entstandenen Minus von 1,2 Millionen Euro wurde durch Auflösung von diversen Rücklagen aufgewogen.

Zentral werden von der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer Erleichterungen für Unternehmer wie beispielsweise, dass für Rechnungsbeträge unter 20 Euro keine Belegerteilungspflicht herrschen solle. Auch Anträge um einen faireren Wettbewerb und eine gerechtere Auftragsvergabe zu fördern wurden im Parlament besprochen.