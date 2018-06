Es war wieder einmal eine spannende Woche für die Möbelkette Kika/Leiner, die es heuer nicht aus den Schlagzeilen schafft. Es war nämlich eigentlich die Woche der Entscheidung, ob ein neuer Kreditversicherer für das angeschlagene Unternehmen gefunden werden kann oder nicht. Diese Entscheidung war bis Sonntagabend (Redaktionsschluss, Anm. der Redaktion) aber noch offen.

Vor knapp zwei Wochen war ja bekannt geworden, dass der bisherige Kreditversicherer, bei dem ein Großteil der Lieferanten von Kika und Leiner versichert war, abgesprungen ist. Das heißt: Etwaige Forderungsausfälle für Lieferanten werden nicht mehr übernommen. Die ganze Vorwoche über lief die intensive Suche nach einem neuen Kreditversicherer für die Österreich-Tochter der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe.

Erst war eine Lösung für Freitag angekündigt, Kika/Leiner-CEO Gunnar George hatte gegenüber der NÖN jedoch die Verschiebung einer Lösung bis Sonntagabend angekündigt. Bis Redaktionsschluss war diese Lösung noch nicht da, das bestätigte George im Telefonat mit der NÖN: „Wir verhandeln noch“, erklärte er Sonntagabend.

Im Lauf der Woche mehrten sich die Gerüchte, was passiert, falls kein Kreditversicherer gefunden wird. Dann müsste die Möbelkette im Voraus die Einrichtung an die Lieferanten bezahlen. Ein schwieriges Unterfangen – daher wurden die Stimmen lauter, die eine Übernahme durch den Mitbewerber XXXLutz für möglich halten.

„Wir sind zu Gesprächen bereit“

XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger bekräftigte gegenüber der NÖN, dass es aktuell keine Gespräche mit Steinhoff oder Kika/Leiner über eine Übernahme gebe. „Wir warten einmal ab, was bei Kika/Leiner herauskommt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sind wir zu Gesprächen bereit.“ Auch Kika/Leiner-CEO George wollte von Gesprächen mit dem Mitbewerb nichts wissen. „Ich glaube auch nicht, dass Lutz uns übernimmt.“

Falls der Möbelriese XXXLutz Interesse an seinem Konkurrenten Kika/Leiner hat, könnte eine Übernahme auch Folgen auf die Zahl der Standorte haben. Aktuell gibt es in Österreich noch 48 (zwei Standorte werden in Kürze geschlossen) Kika- und Leiner-Filialen. In Niederösterreich gibt es je sechs Leiner- und Kika-Standorte. Würde XXXLutz Kika/Leiner kaufen, gebe es etwa allein in St. Pölten mit den Möbelix- und Mömax-Filialen sechs Möbelhäuser, die unter einem Dach vereint wären. Denn die Möbeldiscounter Möbelix und Mömax gehören zu XXXLutz. Unwahrscheinlich, dass sich eine Kette den Luxus von sechs Häusern in einer Stadt leistet.

Leiner-Zentralbetriebsratsvorsitzender Karl Vogl hält die XXXLutz-Lösung jedenfalls wie George für unrealistisch. Er ist überzeugt, dass es Leiner weiter geben wird – auch wenn sich der Eigentümer ändern könnte. „Die Möbelmanufakturen vertrauen uns, ob mit Versicherung oder ohne.“ Vogl ortet Bedenken in der Belegschaft, will aber die 2.600 Leiner-Mitarbeiter beruhigen: „Ich glaube felsenfest daran, dass die Leiner-Philosophie, hochwertige Waren anzubieten, weiterhin den Betrieb sichert.“ Auch kika-Betriebsrätin Sonja Karner hofft auf einen guten Ausgang der Gespräche. „Wir drücken die Daumen, dass es für kika gut weitergeht.“

Seit fünf Jahren gehört Kika/Leiner zur südafrikanischen Steinhoff-Gruppe. Seit dem Vorjahr steckt die Gruppe in einem Bilanzfälschungsskandal.