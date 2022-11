Debatte um Fracking im Weinviertel

Werbung

Im Weinviertel soll in tausenden Metern Tiefe ein 30-jähriger Gasvorrat für Österreich schlummern. Zumindest ging die OMV 2012 davon aus. Damals legte der Mineralölkonzern Probebohrungen und „Öko-Fracking-Pläne“ aufgrund von fehlendem Rückhalt aus der Politik und Bürgerprotesten wieder ad acta.

Seit der russischen Invasion und der Suche nach alternativen Gasquellen mehren sich jedoch die Stimmen in Österreich, das Fracking von Erdgas zumindest anzudenken. Die Technik, bei der der Untergrund aufgebrochen werden muss (siehe Grafik), wird aufgrund möglicher Risiken für Mensch und Umwelt kontrovers diskutiert. Das bestätigt eine Studie des Badener Marktforschungsinstituts Marketagent mit 500 Befragten: Die Mehrheit befürwortet zwar ein „Weinviertel-Fracking“, aber nicht einmal jeder Fünfte hält es für sicher, nur zwölf Prozent stufen sie als umweltfreundlich ein. „Damit hat das Fracking ein ähnlich schlechtes Standing wie etwa die Atomenergie“, folgern die Meinungsforscher.

Als größtes Risiko gilt die Verunreinigung des Grundwassers, etwa durch austretendes Lagerstättenwasser aus dem Bohrloch. Dazu kommen hoher Wasser- und Flächenbedarf, Einfluss auf Ökosysteme und Luftverschmutzung durch entweichendes Methan. „2040 will Österreich klimaneutral sein und auf fossile Brennstoffe verzichten. Alleine deshalb muss man sich fragen, warum Fracking überhaupt diskutiert wird“, sagt NÖ-Naturschutzbund-Geschäftsführerin Margit Gross.

In der Politik sind die Meinungen dazu nicht so eindeutig: Während die Grünen dem Landtag im September ein „Nein“ zum Fracking abringen wollten, macht die FPÖ nun Stimmung dafür. Sie kündigte einen Antrag an, das „Bio-Fracking“ zu versuchen. Der Grünen-Antrag schaffte es im September mit Gegenstimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS nicht auf die Tagesordnung.

„Öko-Fracking“ mit Stärke statt Chemikalien

Bei der Fracking-Methode „Bio Enhanced Energy Recovery“, die an der Montan-Uni Leoben entwickelt wurde, wird statt Chemikalien nur mit Maisstärke und Kaliumkarbonat gearbeitet. Das sei 100 Prozent umweltkompatibel, heißt es von deren Erfinder Herbert Hofstätter. Welche Schiefergas-Mengen tatsächlich im Weinviertel liegen und, wie viel deren Förderung kostet, könne nur mit Probebohrungen festgestellt werden, sagt sein Vorgänger, der mittlerweile pensionierte Uni-Professor Gerhard Ruthammer. Bei den kolportierten 30 Jahren Gasvorrat handle es sich nur um Vermutungen.

Die Industrie wird jedenfalls auch in naher Zukunft Gas brauchen, unabhängig von der Energiewende. Wenn mithilfe des Leobener Verfahrens Gas umweltverträglich gefördert werden kann, „dann wäre es vergeudete Zeit, länger mit den erforderlichen Untersuchungen und wissenschaftlichen Erprobungen zu warten“, meint IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer.

Finanzminister Magnus Brunner hat im September die Staatsholding ÖBAG mit einer Analyse und Evaluierung der Gasversorgung beauftragt. Darin soll auch das Potenzial der Gasförderung in Österreich, konventionell und unkonventionell, evaluiert werden. Es gebe keine Denkverbote.

Brunners Parteikollegen in Niederösterreich sehen das anders. Im Energieplan des Landes kommt Fracking nicht vor. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) winkt ab: „Es gibt keine einhellige Expertenmeinung dazu, daher nein.“ Dass man die vermeintlichen Schiefergas-Vorkommen in unter fünf Jahren überhaupt nutzen könnte, glaubt er – wie auch die OMV selbst – nicht. Stattdessen setzt der für Umwelt zuständige Landespolitiker auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und „grünes Gas“.