Verkehrsministerin Gewessler gefährde mit Ihrer Entscheidung die Straßenbauprojekte der ASFINAG zu evaluieren nicht nur tausende Arbeitsplätze, kritisiert Schleritzko. Er sieht darin auch einen Bruch der Rechtssicherheit: „Diese Gesetze, die derzeit geprüft werden, sind im Bundesstraßengesetz verankert, der Nationalrat hat schon beschlossen, dass sie geplant, finanziert und umgesetzt werden sollen und damit ist die ASFINAG beauftragt. Das heißt, für uns gibt es hier eine absolute Rechtssicherheit und bei dieser Rechtssicherheit wird man jetzt gerade ein bisschen vor den Kopf gestoßen“, sagte er gegenüber der NÖN.

Außerdem wäre der finanzielle Schaden erheblich, auch für das Land Niederösterreich, sagt Schleritzko: „Es hat ja auch schon Vorleistungen gegeben, zum Beispiel Vorleistungen der Länder.“ So habe das Land etwa bereits in den Ausbau der S8 Marchfeld Schnellstraße investiert, indem es „sogenannte Zubringer bzw. Zulaufstrecken errichtet“ habe. Aber auch die ASFINAG habe bereits Gelder in das Genehmigungsverfahren und in die Planung fließen lassen, sagt der Landesrat.

Weiterhin Ablehnung in Bundesländern

In der ZIB 2 am Mittwochabend verteidigt die Ministerin ihre Entscheidung, dass in Summe 36 geplante Straßenbauprojekte in sieben Bundesländern noch einmal in Sachen Klimaschutz auf den Prüfstand gestellt werden. Während die Ankündigung der Ministerin auch in anderen Bundesländern weiterhin auf Ablehnung stößt, verteidigt Gewessler am Mittwochabend in der ZIB 2 ihre Entscheidung.

Es überrasche sie, dass jemand überrascht ist. „Wir haben in einer parlamentarischen Anfrage schon im Dezember letzten Jahres gesagt: Ja, wir evaluieren das ASFINAG Bauprogramm.“ Die Klimakrise sei ein Handlungsauftrag, bei der Evaluierung, die laut Gewessler im Herbst abgeschlossen sein soll, gehe es darum, eine Basis für weitere Entscheidungen zu schaffen.

Ob am Ende dieser Überprüfung auch stehen kann, dass Projekte nicht gebaut werden, sagt Gewessler: „Es kann eine Entscheidung auch sein, dass wir jetzt draufkommen, Entscheidungen die man vor zehn, 20 oder 30 Jahren eingeleitet hat, dass die vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so vernünftig sind, wie sie vor 30 Jahren waren. Und genau das schauen wir uns jetzt an, genau deswegen nehmen wir uns diese paar Monate Zeit, um das auch gut zu evaluieren.“

NEOS: "Land hat S8-Planung versemmelt"

Für die NEOS ist die neuerliche Kritik von Schleritzko an der Neubewertung der NÖ-Verkehrsprojekte nicht nachvollziehbar. "Der Landesrat wäre gut beraten, die populistischen Untertöne zu unterlassen. Zumal es das Land war, das die Planung rund um die S8 versemmelt hat", sagt NEOS-Verkehrssprecherin Edith Kollermann.

NEOS begrüße eine Neubewertung der Straßenverkehrsprojekte, da so aktuelle Erkenntnisse der Verkehrsplanung miteinfließen können. "Letzten Endes gilt es mit Blick auf neun Milliarden Euro Strafzahlungen bei Nichterreichung der Klimaziele mehrere wesentliche Faktoren abzuwägen. Das ist auch die Verantwortung, die wir gegenüber der nächsten Generation wahrzunehmen haben", sagt Kollermann.

