Schönster Urnenschmuck kommt aus NÖ

Die Wolfsgrabnerin Anna Hösch errang den 1. Platz in der Kategorie Urnenschmuck: (v. l. n. r.) Bundesinnungsmeister Gärtner und Floristen David Hertl, Anna Hösch, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen Thomas Kaltenböck (verkleidet als Beethoven) Die Oberösterreicherin Anna Urstöger ist die beste Nachwuchsfloristin Österreichs. Sie belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung: (v. l. n. r.) Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven), Edith Spreitzer (Lehrbetrieb Unverblümt) und Anna Urstöger Siona Kirchmayr 2. Platz Gesamtwertung (v. l. n. r.) Bundesinnungsmeister Gärtner und Floristen David Hertl, Mario Marbler (Lehrbetrieb Blumen Engele), Siona Kirchmayr, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven) Anna Kollitsch, 3. Platz Gesamtwertung: (v. l. n. r.) Bundesinnungsmeister Gärtner und Floristen David Hertl, Christian Platzner (Juror), Anna Kollitsch, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven), Kurt Glantschnig (Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen Kärnten) Anna Urstöger, 1. Platz Kondolenzstrauß: (v. l. n. r.) Bundesinnungsmeister Gärtner und Floristen David Hertl, Anna Urstöger, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven) Anna Urstöger, 1. Platz my Beethoven bloomt: (v. l. n. r.) Bundesinnungsmeister Gärtner und Floristen David Hertl, Anna Urstöger, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven) Alle Siegerinnen der Gesamtwertung mit Urkunden, dahinter Ausbilder und davor liegend Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven). V. l. n. r.: Siona Kirchmayr (2. Platz), Anna Kollitsch (3. Platz), Anna Urstöger (1. Platz), Miriam Saurer (4. Platz), Marie Hebein (5. Platz) Im Vordergrund Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven) Siegerinnen Gesamtwertung, Ausbilder, Thomas Kaltenböck (stehend): (v. l. n. r.) Siona Kirchmayr (2. Platz), Anna Kollitsch (3. Platz), Anna Urstöger (1. Platz), Miriam Saurer (4. Platz), Marie Hebein (5. Platz) Im Hintergrund Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen NÖ Thomas Kaltenböck (als Beethoven)

