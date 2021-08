„Wir sind eine Reparaturwerkstatt mit ausgewählten Markenschuhen“, sagt Spitznagl. Für ihn ist das Schuhmacher-Sein ein verantwortungsvoller Beruf. „Ich hab den Fuß des Menschen ganzheitlich kennengelernt. Wenn ein Kind mit Fehlstellungen ins Geschäft kommt, schauen wir uns das an. Das ist mein Dienst am Kunden.“

Bis 1958 fertigte Spitznagl Maßschuhe aller Art: „Bergschuhe, Reitstiefel, Motorradstiefel, Tanzschuhe und auch Spezialschuhe wie für Asphaltierer mit Holzsohle.“ Allein in Marbach gab es in den 50er-Jahren vier Schuhmacher und Schuhgeschäfte. Der Umbruch kam mit der industriellen Schuh-Massenfertigung beginnend in den 1950ern. Viele Schuhmacher fristeten dahin und hörten in Folge ganz auf.

Einige kehrten dem Handwerk den Rücken zu und gingen in die Industrie. Spitznagl hingegen gab nicht klein bei. Der umtriebige Schuhmacher stieg prompt in den Vertrieb der Fabriksschuhe ein, ergänzte das Angebot mit Fachberatung und Reparaturleistungen. „Wir haben immer auf Qualität geschaut, das war unsere Daseins-Überlegung.“ Später erweiterte er sein Geschäft um Sanitätsbedarf und Orthopädie-Technik. „Die Industrie hat uns beinahe totgemacht. Orthopädie und Sanitätsbedarf halfen uns durchzutauchen.“

Überzeugt von Renaissance des Handwerks

Immer mehr Menschen würden die Schuhberatung und das Reparaturgeschäft neu entdecken und schätzen lernen, sagt Spitznagl. „Ich habe Kunden, die mir 15 Jahre alte Schuhe zum Reparieren bringen. Auch Industrieschuhe – die mistigen – kann ich aufwerten.“ Noch immer repariert der Schuhprofi fünf bis 20 Schuhe pro Tag, fertigt aber keine Maßschuhe mehr. „Das funktioniert nur in der Großstadt.“

Von der Renaissance des Handwerks ist Spitznagl überzeugt. „Viele werden noch draufkommen, dass Billigschuhe die Füße kaputt machen, weil die Qualität nicht stimmt und sie keinen Halt geben.“ Es gebe aber industriell gefertigte Schuhe, die der Schuhmacher-Qualität in nichts nachstehen.

Die Nachfolgerschaft hat Spitznagl noch nicht geklärt. In Österreich lernen gerade 18 Jugendliche den Beruf mit den Leisten. Wenn sich der Stellenwert von Qualität wider Erwarten nicht durchsetzt, werde nicht nur das Schuhmacher-Handwerk, sondern viele andere umgebracht, befürchtet Spitznagl.