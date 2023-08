NÖ-Landesregierung will mehr Finanz- und Wirtschaftsbildung

Globalisierung, Inflation, Lieferketten, Zinsen, Märkte, Kredite: Das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung wird immer wichtiger für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, heißt es von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Aussendung. „Wir werden daher dem Unterrichtsministerium vorschlagen, im Rahmen des Unterrichts und der Lehrerfort- und -weiterbildung noch mehr auf Finanz- und Wirtschaftswissen einzugehen, damit in Hinkunft den Schülerinnen und Schülern mehr Wirtschaftskompetenz vermittelt wird,“ sagt die NÖ-Landeschefin.

In Niederösterreich gab es im vergangenen Schuljahr etwa das Angebot des NÖ Finanzführerschein der NÖ Schuldnerberatung an Polytechnischen Schulen. Generell passiert in diesem Bereich zwar bereits einiges in den Schulen, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung.

„In den neuen Lehrplänen der Primar- und Sekundarstufe I sind die Themen Wirtschafts- und Finanzbildung zwar grundsätzlich abgebildet, jedoch ist es mir ein großes Anliegen, dass in diesem wichtigen Bereich noch verstärkt unterrichtet wird. Wirtschaftsbildung ist der beste Schutz für mündige Konsumentinnen und Konsumenten sowie Anlegerinnen und Anleger. Für diese Wirtschaftsbildung müssen wir im Unterricht in unseren Schulen in Österreich mehr Zeit schaffen,“ betont Teschl-Hofmeister.

Mikl-Leitner sehe in der vermehrten Vermittlung von unternehmerischen Denken außerdem auch ein langfristiges Investment in einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, heißt es in der Aussendung.