„Als die Betriebe angefangen haben, zuzusperren, hatte ich gemischte Gefühle. Mitarbeiter entlassen wollte ich auf keinen Fall“, erzählt Richard Wagner, Geschäftsführer von Acrylstudio, einem Kunststoffhersteller in Wiener Neudorf. Normalerweise ist man hier auf Vitrinenbau spezialisiert, seit dem Beginn der Maßnahmen gegen Covid-19 Mitte März hat die Firma drei zusätzliche Mitarbeiterinnen eingestellt.

Sie fertigen und verpacken 1.000 Polycarbonat-Gesichtsvisiere pro Tag, die vor allem auf Bauhelme montiert werden können. Mit dieser Ergänzung in der Produktion hat sich die Firma Kündigungen und Kurzarbeit erspart und kann außerdem einiges von ihrem Geschäftseinbruch seit Beginn der Krise ausgleichen. Damit ist sie in Niederösterreich nicht alleine. Etliche heimische Betriebe, die in der Kunststoffherstellung und -verarbeitung tätig sind, produzieren Gesichtsvisiere in verschiedensten Ausführungen und beliefern Private, Gemeinden und Betriebe unterschiedlichster Branchen.

Vor allem jetzt, wo die Friseure und bald auch die Gastronomie wieder öffnen, würden viele Bestellungen eingehen, sagt Werner Brun, Geschäftsführer von Lightsign. Wie schlimm die Corona-Krise die einzelnen Betriebe getroffen hat ist unterschiedlich. Die Firma Lightsign aus Wiener Neudorf ist eigentlich auf Werbeanlagen spezialisiert, das Geschäft steht in diesem Bereich aber gerade völlig still.

Mit dem Fertigstellen von Gesichtsvisieren gibt es aber einen Lichtblick. Auch die Firma Mack mit Sitz in Altenmarkt an der Triesting musste dank der Visiere niemanden in Kurzarbeit schicken. „Wir haben etwas zu tun und können etwas Sinnvolles beitragen“, so Geschäftsführerin Stefanie Bettel. „Wir haben bisher sehr positives Feedback bekommen. Sobald die Leute körperliche Arbeit machen, sind sie sehr dankbar für die Alternative zum Mund-Nasenschutz.“

Produktion ist in vollem Gange

Die Herstellungsverfahren sind unterschiedlich. Teilweise arbeiten die Unternehmen bei der Produktion der Visiere auch zusammen. Mack hat die benötigten Werkzeuge für das Spritzgussverfahren bei der Produktion selbst hergestellt. Fünf Minuten dauert der Vorgang für ein Visier, das es in mehreren Farben gibt.

Ein etwas anderes Verfahren wenden die Firmen NBG Dimensions aus Gmünd oder die Firma Schiner aus Krems an der Donau an. Schiner stellt seit April Visiere im 3D-Drucker her und hat dafür auch kurzfristig einen neuen Webshop aktiviert.

Rainer Gradwohl, Geschäftsführer der Firma Gradwohl mit Sitz in Melk, sieht die Krise auch als „Chance, Neues zu lernen und mit den verfügbaren Mitteln gute Lösungen zu finden.“ Ein limitierender Faktor in der Produktion sei derzeit nur die Verfügbarkeit geeigneter Rohmaterialien.

Aber nicht nur den produzierenden Betrieben selbst hilft der Gesichtsschutz ein Stück aus der Krise. Die Firma Eremit aus Wildungsmauer konnte laut Verkaufsleiter Robert Trebitsch mit den Visieren und Plexiglaswänden (die als Hauchschutz eingesetzt werden) nicht nur das Wegfallen ihres Kerngeschäfts (Displayproduktion) ausgleichen, sondern auch einige andere regionale Unternehmen von der Druckerei bis zur Auslieferung mit ins Boot holen.

Ob die Produktion von Gesichtsschutz auch eine Option für die Zukunft ist, wird sich an der Nachfrage zeigen, momentan haben die Firmen mit der Gegenwart alle Hände voll zu tun. Ein Tipp für kleinere Betriebe: Das Land und die Wirtschaftskammer NÖ unterstützen niederösterreichweit Unternehmen mit maximal fünf Arbeitnehmern beim Erwerb von fünf Gesichtsvisieren mit jeweils fünf Euro, wenn die Visiere von einem Betrieb in NÖ produziert werden (siehe Infos unten). Mehr Informationen dazu gibt es unter www.news.wko.at/noe/gutbeschuetzt.