Arbeitslosenzahlen steigen geringfügig an

Die Konjunktur trübt sich in ganz Österreich ein. Auch in Niederösterreich wirkt sich die schwache Wirtschaftsdynamik auf geringfügig höhere Arbeitslosenzahlen und einen Dämpfer am Stellenmarkt aus. Die NÖ-Arbeitslosigkeit war im Mai im Jahresabstand das erste Mal seit 26 Monaten gestiegen.

Ende Mai gab es in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent bzw. 32 mehr Menschen ohne Job. Das ist österreichweit der mit Abstand geringste relative Ansteig. Im Bundesdurchschnitt zeigt sich insgesamt ein Plus bei der Arbeitslosigkeit in der Höhe von 4,3 Prozent, inklusive Schulungsteilnehmenden befanden sich 45.267 Personen hierzulande auf Jobsuche (+0,2 Prozent).

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg im Gegenzug um 1,3 Prozent auf 665.000 Personen, davon 295.000 Frauen (+1,6 Prozent) und 370.000 Männer (+1,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,2 Prozent und um 0,1 Prozent-Punkte unter dem Niveau des Vorjahres (Ö: 5,9 Prozent).

Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich ist weiterhin sehr dynamisch. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die unselbstständige Beschäftigung weiter gesteigert werden. [...] Wir werden gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und unseren Partnern den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ)

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich weiterhin ein Überangebot an Lehrstellen: Mit 1.358 gibt es um 9,2 Prozent weniger offene Lehrstellen und mit 693 um 2,8 Prozent mehr Lehrstellensuchende als im Vorjahr 2022.

„Im laufenden Jahr konnten bereits 36.092 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im heurigen Jahr haben die Berater_innen des AMS NÖ den arbeitsuchenden Kund_innen bereits über 310.000 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt 40.905 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden“, heißt es von Arbeitsmarktlandesrätin Susanne Rosenkranz und AMS NÖ-Vizechefin Sandra Kern in einer Aussendung.

„Das AMS Niederösterreich bietet persönlich, telefonisch oder online professionelle Berufs- und Bildungsberatungen an. Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden.“ AMS NÖ-Vizechefin Sandra Kern

Nach Branchen betrachtet gab es Ende Mai weniger Arbeitslose und Schulungsteilnehmer im Handel (-4,5 Prozent), in der Warenproduktion (-2,4 Prozent und im Gesundheits- und Sozialwesen (-4,5 Prozent). In weiteren Branchen wie zum Beispiel der Beherbergung und Gastronomie (-0,6%), der öffentlichen Verwaltung (-1,0%) oder der Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung (+1,4%) stagniert bzw. steigt die Arbeitslosigkeit wieder etwas an.

Der stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer wurde bei Männern (+0,3 Prozent), Jugendlichen (+5,6 Prozent) sowie jener im Haupterwerbsalter (+4,9 Prozent). Das aktuelle Ergebnis liegt aber mit einem Minus von 22,9 Prozent über alle Altersgruppen hinweg, als auch bei Jugendlichen mit minus 34,5 Prozent bzw. bei Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 49 mit -26,5% deutlich unter den Werten des Vergleichsmonat im Vorkirsenjahr 2019.

Im Bundesländervergleich gab es den stärksten Arbeitslosenanstieg in der Steiermark (+6 Prozent), gefolgt von Vorarlberg (+5,4 Prozent), Salzburg (+3,7 Prozent), Wien (+3,6 Prozent), Oberösterreich (+ 3 Prozent), Burgenland (+ 1,8 Prozent), Kärnten (+1,2 Prozent) und Niederösterreich (+0,1 Prozent). Der einzige Arbeitslosenrückgang wurde in Tirol (-1 Prozent) registriert.

Einen Schwerpunkt will Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) künftig bei den IT-Jobs setzen, die längst nicht nur in den klassischen Digitalbereichen nachgefragt würden. Insbesondere bei Softwareentwicklern, IT-Support und IT-Managern klaffe die Lücken zwischen Nachfrage und Angebot besonders weit auseinander. Insgesamt seien bundesweit im Mai 3.817 offene IT-Stellen beim AMS gemeldet gewesen, wobei nicht jeder Bedarf beim Arbeitsmarktservice gemeldet werde, so Kocher.

