Schweinehaltung ohne Vollspaltenböden bis 2032 .

Insgesamt 21.000 Schweinmastbetriebe gibt es in Österreich. 5.196 davon fallen allein auf Niederösterreich. In keinem anderen Bundesland gibt es mehr Mastbetriebe als hier. Aber auch an der Anzahl der Tiere zeigt sich, welchen Stellenwert Schweinefleisch in der Gesellschaft hat. Rund 2,77 Millionen Tiere werden in österreichischen Betrieben gehalten.