Gemeinnützige Wohnbauträger laufen Sturm gegen Kreditvergaberegeln

Mit den Zinserhöhungen der EZB wurde gleichzeitig im Vorjahr die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) verschärften Kreditvergaberegeln (KIM-Verordnung) schlagend. Die Kombination hat zu massiven Einbrüchen am Wohnungsmarkt geführt. Unter anderem darf die Kreditrate laut KIM-Verordnung 40 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Außerdem ist eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent zwingend notwendig für einen Wohnbaukredit.

Christian Struber, Bundesobmann der ARGE Eigenheim, kritisiert in einer Aussendung die KIM-Verordnung scharf. Die Maßnahmen der FMA würden am Ziel vorbeischießen. „Einem jungen Paar, das über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 4.000 Euro verfügt, ist es faktisch nicht möglich, Wohnungseigentum zu schaffen. Die KIM-Verordnung habe in einen gut funktionierenden Markt eingegriffen und diesen schwer beschädigt“, so Struber.

Christian Struber, Bundesobmann der ARGE Eigenheim, plädiert für eine Aussetzung der KIM-Verordnung per 1. Oktober. Foto: Franz Neumayr

Die Gemeinnützigen Wohnbauträger der ARGE Eigenheim schlagen eine Aussetzung der KIM-Verordnung per 1. Oktober 2023 vor. „Gleichzeitig sollte festgelegt werden, dass die KIM-Verordnung wieder in Kraft tritt, wenn zum Beispiel die Zinsen unter drei Prozent fallen“, so der Bundesobmann.

Junges Paar, das sich Eigentum leisten könnte, scheitert an KIM-V

Mit einem Rechenbeispiel versucht der Verband das Problem zu veranschaulichen: Ein Paar unter 30 Jahren verdient gemeinsam 4.000 Euro netto pro Monat und kauft eine 60 Quadratmeter Wohnung in Golling/Salzburg. Die beiden bezahlen 20 Prozent des Kaufpreises aus Eigenmitteln, finanzieren die verbleibenden 80 Prozent mittels Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem Zinssatz von fünf Prozent. Die gemäß KIM-Verordnung zulässige monatliche Rate darf somit maximal 1.600 Euro betragen, die tatsächliche Finanzierung beläuft sich jedoch auf 1.750 Euro.

„Diese jungen Menschen könnten sich auch eine monatliche Belastung von 1.750 Euro leisten, aber die Banken dürfen sie wegen der KIM-Verordnung nicht finanzieren. Das gehört raschest korrigiert“, so Struber.

Die ÖVP-nahe ARGE Eigenheim ist ein Zusammenschluss von rund 100 gemeinnützigen Wohnbauunternehmen in Österreich mit einem Verwaltungsbestand von über 400.000 Einheiten, etwa 5.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Bauvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.