Voller Erwartung fanden sich Studierende der drei niederösterreichischen Fachhochschulen (St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt/Wieselburg) im Palais Niederösterreich in Wien zur ersten NÖ CERN Screening Week ein. Dabei entscheiden sich ausgewählte Studentinnen und Studenten für eine vorgestellte Technologie und versuchen diese für die Praxis anwendbar zu machen. Im Zuge dessen sollen beispielsweise Instrumente zur Analyse großer Datenmengen entwickelt werden, die später in den Bereichen Medizin oder Cybersecurity genützt werden können.

Vorbild Norwegen

Möglich wurde diese Initiative erst durch die Aufnahme Niederösterreichs mit seinem accent Gründerservice in den Kreis der 10 europäischen Business Incubation Center, die ausgewählten Startups Zugang zu CERN-Technologie bieten können, wie Technologielandesrätin Petra Bohuslav erklärt. Dabei sei es das Ziel das Startup Potential im High-Tech Bereich zu fördern. Die Zusammenarbeit trägt auch schon erste Früchte. So konnte die Neuschnee GmbH kristalline Schneeflocken entwickeln und dabei auf CERN Infrastruktur zurückgreifen.

Bereits im Vorjahr nahmen drei niederösterreichische Studierende an der NTNU Entrepreneurship Screening Week in Genf teil. Dem norwegischen Beispiel folgend setzt nun auch Niederösterreich auf die verstärkte Kooperation mit CERN. Hannes Raffaseder von der FH St. Pölten sieht vor allem das Fachwissen in den Bereichen Cyber Security, Data Analytics, Virtual Realtiy und Artificial Intelligence als große Chance für gemeinsame Projekte. Nicht zuletzt können sich dadurch Studierende mit den Besten ihres Fachbereiches austauschen.

Zukunft selbst gestalten

Wissen anwendungsorientiert weiterentwickeln und in den Markt und die Gesellschaft einführen, darin liege laut Raffaseder die Aufgabe der FHs. Denn die beteiligten Studierenden werden durch Programme des accent Gründerservices wie den Creative Pre-Incubator begleitet und vorbereitet, um ihre Entwicklungen in innovative Startups aufgehen zu lassen. Dies sei auch Teil der Spinoff-Strategie des Landes Niederösterreich, versichert accent Geschäftsführer Michael Moll.

Nach der Entwicklung erster Ideen in der Screening Week haben die Studierenden zwölf Wochen Zeit, um ihre Ansätze zu vertiefen. Danach reist die Gruppe im Februar 2020 umweltbewusst mit dem Zug in die Schweiz, wo sie zusammen mit den Expertinnen und Experten des CERN an ihren Projekten feilen.

Als große Chance sehen die Teilnehmenden die Zusammenarbeit in internationalen Teams und die ermöglichte Nutzung von CERN Infrastruktur. Ganz besonders freut sich eine Studentin durch dieses Projekt die Zukunft selbst gestalten zu können.