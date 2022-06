Salzer Gruppe aus St. Pölten: Familientradition Papier

Werbung

„Es ist ein großes Glück, dass es möglich ist, so ein Unternehmen über so viele Generationen in einer Hand zu halten“, erklärt Thomas Salzer, Geschäftsführer der Salzer Gruppe in achter Generation. Bereits 1579 wurde am Standort in St. Pölten eine Papiermühle gegründet, die seit 1798 im Besitz der Familie ist. „Das Besondere an einer solchen Unternehmensform ist, dass man immer in einen Moment eintritt, an dem eine gewisse Situation vorhanden ist – und von dem aus man selbst sehen muss, wie man die Firma weiterentwickelt“, erklärt Salzer.

Entwicklungen gab es in der Vergangenheit in jedem Fall viele. War die Firma ursprünglich auf Universalpapier spezialisiert und stellte vor rund 200 Jahren hauptsächlich Tabakverpackungen her, so liegt der Fokus heute auf einem ganz anderen Bereich: der Herstellung von Papier für Bücher. „Man muss immer schauen, wo die Märkte hingehen und darauf dann entsprechend reagieren, wenn man langfristige Erfolge haben will“, so Salzer. Denn: „Nichts währt ewig.“

Bei allen Erstausgaben maßgeblich dabei

Überaus erfolgreich ist das Unternehmen allemal – und nebenher auch noch innovativ und höchst spezialisiert. Jedes dritte Hardcover-Buch in Europa wird mittlerweile auf Salzer-Papier gedruckt. „Es gibt in Europa nur drei Firmen, die das Papier so herstellen wie wir. Wir sind in allen Ländern Europas bei allen Erstausgaben maßgeblich dabei“, erklärt Salzer. Wer also Bücher wie die Harry-Potter-Romane oder die Outlander-Serie liest, hält Salzer-Papier in den Händen. Doch was ist das Besondere am Salzer-Papier? „Unsere Buchpapiere sind holzfrei. Dadurch vergilben sie nicht und sind angenehmer zum Blättern“, erklärt Salzer. Zudem sei das Papier nicht grellweiß, sondern natürlich gefärbt, sodass das Lesen für das Auge angenehmer ist. Möglich macht all das die Cellulosefaser, die im Zellstoffwerk aus dem Holz gewonnen und zu dem speziellen Buchpapier verarbeitet wird.

Thomas Salzer führt das Unternehmen mittlerweile in achter Generation. Foto: David Schreiber

Doch das ist längst nicht alles. Weil der Buchmarkt speziell in den letzten Jahren nicht viel gewachsen ist und eher stagniert, hat sich die Salzer Gruppe auch auf andere Papiere spezialisiert. „Wir produzieren Design papiere für Berichte oder hochwertige Farbbücher wie beispielsweise Kochbücher, die trotzdem noch einen natürlichen Touch haben sollen“, erklärt Salzer. Seit einigen Jahren hat die Firma ihren Fokus zudem auf Verpackungspapiere gelegt. „Wir stellen hier primär Papiere und Kartons mit einer Fettbarriere für den Direktkontakt mit Lebensmitteln her“, so Salzer. Das spezielle Papier verhindert, dass bei Produkten wie Schokolade oder Kuchen das Fett aus dem Produkt in das Papier eindringt.

Herausforderungen damals wie heute

Egal ob Buchpapier, Verpackungen mit Fettbarriere oder Tabakschachteln – das Familienunternehmen blickt in jedem Fall auf eine vielfältige Geschichte mit so mancher Herausforderung zurück. „Wenn man so viele Generationen nach hinten blicken kann, dann waren sicher die Weltkriege, der Wegfall des großen Heimmarktes nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch die Energiekrise in den 70er Jahren besondere Herausforderungen“, erklärt Salzer.

Fordernde Zeiten für die Industrie herrschen aber auch heute: „Die Gaspreise sind historisch einzigartig und nicht einmal mit dem Ölpreisschock zu vergleichen. Es ist eine gewaltige Aufgabe, darauf rasch genug zu reagieren und die eigenen Preise anzupassen“, meint Salzer. Das große Problem sei, dass die Knappheit an Rohstoffen zu einer Situation führe, in der man nur noch schwer planen könne, was in den nächsten Wochen produziert werden kann. „Durch diese Situation werden auch alle Rohmaterialien laufend teurer. Man muss von Tag zu Tag entscheiden, ob man produziert – oder eben nicht“, erklärt Salzer.

Es gelte bei alldem aber auch immer, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren: „Die Situation ist momentan für alle unberechenbar. Zusätzlich dazu schaffen wir in Europa gerade große Wettbewerbsungleichheiten“, so Salzer. Denn skandinavische Länder wie Schweden hätten durch Atomkraft ganz andere Voraussetzungen für die Energiegewinnung als Österreich. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs so sehr zerstören, dass es keinen Sinn mehr macht, hier die Produktion aufrecht zu erhalten“, warnt Salzer.

Und richtet in diesem Zusammenhang gleich einen Appell an die Politik: „So sehr wir uns wünschen, dass wir die grüne Wende schaffen und weg von Gas und Öl wollen, müssen wir doch verstehen, dass das ein Projekt ist, das 20 bis 30 Jahre dauert. Wenn wir von russischem Öl und Gas unabhängig werden wollen, muss unsere Regierung jetzt die Schritte dafür setzen. Wir werden in dieser Übergangsphase von 30 Jahren das Erdgas brauchen, sonst ist die Industrie nicht überlebensfähig.“

So schwer die Situation momentan auch sei – Salzer ist zuversichtlich, dass das Unternehmen mit allen Herausforderungen umgehen kann. Um unabhängig vom Gas zu werden, will die Salzer Gruppe die Dinge gemeinsam mit der EVN in Zukunft auch gleich selbst in die Hand nehmen. Geplant ist so der gemeinsame Bau eines Biomasse-Werks. „Biomasse kann ein Ersatz für das sehr effiziente Gas-Kraftwerk am Standort sein, bringt aber neue, andere Herausforderungen wie Emissionen, Lärm und Verkehr. Mittelfristig schafft es aber dennoch eine Unabhängigkeit von Gas und kann andere Maßnahmen, wie beispielsweise Strom zur Dampferzeugung, ideal ergänzen“, meint Salzer.